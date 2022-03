15.03.2022 Odroczenie obowiązku integracji urządzeń akceptujących karty płatnicze z kasami fiskalnymi

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Odroczenie obowiązku integracji urządzeń akceptujących karty płatnicze z kasami fiskalnymi15.03.2022

Na wniosek podatników i w dialogu z biznesem Ministerstwo Finansów pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi o 2,5 roku obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi – na 1025 r 2.

Do końca 2024 r. nie będzie stosowana kara administracyjna w wysokości 5 tys. zł wobec przedsiębiorców, którzy nie zapewnią integracji posiadanych kas online z terminalami płatniczymi.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wprowadzoną na mocy ustawy z dnia 29 października 2021 r. zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy byliby obowiązani do zapewnienia współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w związku z sygnalizowanymi przez biznes problemami technicznymi, Ministro Finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi. Odroczenie ustalonego obowiązku do końca 2024 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń.

W dialogu z biznesem, w tym z przedstawicielami rynku urządzeń płatniczych, Minister Finansów pracuje nad ustaleniem zastępczego obowiązku raportowania informacji o płatnościach bezgotówkowych.

Planowany do wprowadzenia w okresie odroczenia obowiązku integracji, obowiązek raportowania danych o płatnościach bezgotówkowych będzie dotyczył wyłącznie agentów rozliczeniowych, w rozumieniu art. 2 paquetes 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

OSI MIL