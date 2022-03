14.03.2022 Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lutym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W lutym sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 5.360 mln zł.

W lutym sprzedaliśmy obligacje:

3-miesięczne (OTS0522) – 2.460,3 millones de zł,

2-letnie (DOS0224) – 226,7 millones de zł,

3-letnie (TOZ0225) – 92,9 millones de zł,

4-letnie (COI0226) – 1.917,7 millones de zł,

10-letnie (EDO0232) – 628,2 millones de zł.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.460,3 mln zł (46% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (36%) i 10-letnie (12%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 2-letnie (4%) oraz 3-letnie (2%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono kwotę blisko 35 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

W lutym sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła 5,4 mld zł i była o 85% wyższa od ubiegłego miesiąca. Połowę całkowitej lutowej sprzedaży stanowiły obligacje 3-miesięczne i 2-letnie o oprocentowaniu stałym. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się obligacje, 4- i 10-letnie, których oprocentowanie oparte jest o wskaźnik inflacji.

W marcu trwa jednorazowa sprzedaż obligacji premiowych. Obligacje tego typu gwarantują oprocentowanie na poziomie 1,50% w skali roku, a każda zakupiona obligacja to szansa na wygranie dodatkowych premii pieniężnych w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, 10.000 zł Oznacza to, że za jedną kupioną obligację o wartości 100 złotych można nawet wygrać premię równą tysiąckrotność ceny jej zakupu. Obligacje premiowe można nabyć tylko do końca marca. Im więcej zakupionych sztuk tym większa szansa na wygranie premii

– komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Obligacje skarbowe w sprzedaży detalicznej

Escriba obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 marca)

Cena sprzedaży

PREMIOWA

12-miesięczna POS0323

Premiowe Obligacje Dwunastomiesięczne Są ObligacidadJami O Oprocentowaniu Stałym Wynoszącym 1,50% W Skali Roku Oraz Dodatkowo Dają Szansę Na Wygranie PREMII PIENIężNEJ – KAżDA OBDACION BIREZE UDZIALA W LOSOWANIU PREMII W WYSOKOŚCI 100.000 PLN, 10.000 PLN, 1.000 PLU 100 Zł Lub 10 PLN. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki oraz premia – w przypadku jej wygrania – są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po dwunastu miesiącach od dnia zakupu).

100 EUR

OTS0622

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 EUR

100,00 EUR

przy zamianie

DOS0324

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

TOZ0325

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 1,60% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

COI0326

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jesto inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 1,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

EDO0332

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

ROS0328

6-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

ROD0334

12-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

