14.03.2022 Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk wraz z Parlamentarzystami Niemieckimi odwiedził granicę polsko-ukraińską

Sekretarz Stanu Szymon Szynkowski vel Sęk wraz z Parlamentarzystami Niemieckimi odwiedził granicę polsko-ukraińską14.03.2022

W dniu 13.03.br. przebywała w Polsce grupa 6 posłów frakcji CDU/CSU w Bundestagu na czele z A. Dobrintem, szefem grupy CSU w niemieckim parlamencie. Celem wizyty było zapoznanie się z sytuacją na polsko-ukraińskich przejściach granicznych oraz z organizacją pomocy nad uchodźcami przybywającymi z Ukrainy. Celem była też dyskusja o koniecznych do podjęcia działaniach w celu powstrzymania rosyjskiej bezprawnej agresji wymierzonej w cywilów.

Delegacja posłów odwiedziła ośrodek Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie, który zajmuje się dystrybucją pomocy uchodżcom. Niemieccy posłowie udali się również na przejście w Dorohusku gdzie wojewoda lubelski oraz przedstawiciele Straży Granicznej przedstawili aktualną sytuację na granicy oraz działania podejmowane przez władze wojewódzkie dla zapewnie dla zapewnie Delegacja udała się również do Chełma, gdzie odwiedziła dwa ośrodki recepcyjne dla uciekających przed wojną mieszkańców Ukrainy. Wizyty na granicy i w ośrodkach były okazją do rozmów z uchodżcami, władzami miasta Chełma, wolontariuszami i służbami zajmującymi się organizacją pobytu.

Delegacji podczas całego pobytu towarzyszył Sekretarz Stanu w MSZ Szynkowski vel Sęk, który wyjaśniał działania rządu podejmowane w związku z napływem uchodźców do Polski. W rozmowach prowadzonych z posłami przedstawił oczekiwania władz polskich wobec niemieckiego sąsiada. Podkreślił potrzebę pomocy humanitarnej zarówno w związku z trwającą na Ukrainie wojną, jak i niemalejącą falą uchodźców. Zwrócił również uwagę na wciąż istniejącą potrzebę dostaw broni defensywnej dla Ukrainy ze względu na trwające walki. Przekonywał posłów do wzmocnienia presji sankcyjnej na Rosję, szczególnie do wprowadzenia embarga na zakupy paliw w Rosji. W obliczu bezprecedensowej agresji Rosji na Ukrainę kalkulacje gospodarcze nie mogą brać góry nad potrzebą użycia skutecznego instrumentu nacisku na Rosję. Ministro Sz. Szynkowski vel Sęk zwrócił także uwagę na pilną potrzebę przyznania Ukrainie statusu kraju kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej.

