Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Prezes Rady Ministro uczestniczył w szczycie Trójkąta Lubelskiego na Zamku Królewskim. Spotkanie se estrenó en Polonia, Ucrania y Litwy odbyło się w 19. dniu wojny u naszego wschodniego sąsiada. Działania Rosji i wsparcie dla narodu ukraińskiego były głównymi tematami rozmów. Spotkanie było też wyrazem wspólnego wsparcia Polski i Litwy dla Ukrainy. Premierzy przyjęli wspólną deklarację potępiającą brutalną, niesprowokowaną inwazję militarną Rosji na suwerenne i demokratyczne państwo. Przed szczytem premier Mateusz Morawiecki spotkał się z szefową litewskiego rządu Ingridą Šimonytė.

Czasy się zmieniają, pokolenia mijają, ale Rosja cały czas prowadzi politykę agresji i wykorzystuje surowce naturalne do szantażu pozostałej części Europy – mówił premier po spotkaniu szefów rządów państw Trójkąta Lubelskiego. Jak dodał, spotkanie w całości poświęcone było dyskusji o sytuacji na Ukrainie.

Zrobimy wszystko, żeby pomóc Ukrainie obronić jej suwerenność. Jeśli ukraińska suwerenność zostanie zniszczona, to zniszczone zostaną również europejskie wartości: wolność i niepodległość – kontynuował.

Polska i Litwa wzywają do nałożenia surowych sankcji na Rosję

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o całkowite zamrożenie aktywów państwa rosyjskiego oraz oligarchów rosyjskich. Niech Śluza odbudowie Państwa, które dzisiaj bohatersko broni swojej Niepodległości i suwerenności” -.. Wezwał Polska i Lituania solidarnie wzywają hacer nałożenia surowych sankcji na Rosję oraz Daza hacer osiągnięcia strategicznej niezależności desde rosyjskich Surowców energetycznych Ponoszą również niebagatelny wysiłek w udzielaniu schronienia i kompleksowej pomocy osobom pokrzywdzonym przez rosyjską inwazję.Oba kraje intensywnie zabiegają także o wzmocnienie wschodniej flanki NATO.

Przed spotkaniem mieliśmy okazję porozmawiać z panem premierem o wspólnych środkach, mających na celu obronę naszych krajów – mówiła premier Litwy Ingrid Šimonytė. Podkreśliła, że ​​wojna Rosji wobec Ukrainy i fakt, że terytorium białoruskie zostało zastosowane do przeprowadzenia inwazji, zmieniło ocenę ryzyka i bezpieczeństwa. Dlatego jak wskazała, należy odejść od koncepcji odstraszania i zapobiegania w kierunku koncepcji obrony. Wyraziła też bezgraniczną solidarność z Ukrainą.

Wspólna deklaracja premierów Polski, Litwy i Ukrainy

Premierzy przyjęli wspólną deklarację potępiającą brutalną, niesprowokowaną inwazję militarną Rosji na suwerenną i demokratyczną Ukrainę. – W najostrzejszych słowach potępiamy bezprecedensową, brutalną, niesprowokowaną inwazję militarną Rosji na Ukrainę. Uznajemy ten rozmyślny atak na suwerenne, pokojowe i demokratyczne państwo za rażące naruszenie podstawowych zasad prawa międzynarodowego – czytamy w dokumencie.

W deklaracji zaznaczono potrzebę jak najszybszego uniezależnienia się Unii Europejskiej od surowców energetycznych importowanych z Federacji Rosyjskiej. Polska i Litwa wyraziły gotowość do dalszego wspierania Ucrania, jej rządu i narodu w tej walce poprzez m.in. dostarczanie sprzętu wojskowego i pomocy humanitarnej. Polska i Litwa uznały europejski wybór Ukrainy i widzą ją w najbliższej przyszłości jako państwo członkowskie UE.

Oddano też hołd ofiarom wojny oraz ogromnemu wysiłkowi zbrojnemu ukraińskich sił zbrojnych, a także całego narodu ukraińskiego w obronie Ojczyzny przed barbarzyńską napaścią Federacji Rosyjskiej.

