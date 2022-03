14.03.2022 Premier: na polsko-białoruskiej granicy każdy TIR jest sprawdzany na wszystkie możliwe sposoby

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Barbarzyński atak Rosji na Ukrainę uruchomił szereg sankcji, które zostały skierowane przeciw Kremlowi. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska podejmuje też dodatkowe działania, które ograniczają handel z Białorusią. Na polsko-białoruskiej granicy każdy transport kołowy jest szczegółowo sprawdzany. Chodzi o powstrzymanie ewentualnego przewozu materiałów wojskowych, ale też podwójnego użytku, które mogłyby służyć do celów militarnych.

Szczegółowa kontrola na polsko-białoruskiej granicy

Premier Mateusz Morawiecki podczas Spotkania Trójkąta Lubelskiego poinformował, że Polska podejmuje dodatkowe działania, które maja na celu pewne ograniczenia w handlu z Białorusią: – Na naszej polsko-białoruskiej granicy każda ciężarówka, Každý TIR sprawdzany broma na wszystkie możliwe sposoby, czy nie przewożone są tam materiały nie tylko wojskowe, ale też o charakterze tak zwanym dual-use, czyli podwójnego użytku. Czy nie ma tam jakiegokolwiek przemytu, który mógłby posłużyć Putinowi do jego zbrodniczych zamiarów.

Kontrole realizowane na naszej granicy z Białorusią są bardzo ważne. Nie tylko pozwolą wyeliminować ewentualny przewóz materiałów wojskowych, ale także wychwycić materiały podwójnego użytku. Tak zwane artículos de doble uso para wszelki sprzęt, który oprócz wykorzystania cywilnego, może mieć także zastosowanie militarne.

Szef rządu zadeklarował, że Polska jest gotowa dalej powstrzymywać tego typu działania: – Czekam ze strony Komisji Europejskiej na ten głos, którego się domagaliśmy już kilka dni temu. Powtarzam, że jesteśmy tutaj i technicznie, i politycznie do tego gotowi. Czekam, żeby Unia Europejska i NATO zadziałały po swojej stronie.

Kontrole transportu – wspólne działania Polski i Ukrainy

Wprowadzanie ograniczeń w handlu dla Białorusi oraz kontrole na granicy są bardzo istotne, ze względu na bliskie powiązania Mińska z Moskwą. Najprawdopodobniej materiały podwójnego zastosowania trafiałyby hacer Rosji i byłyby wykorzystywane w Ataku na Ucrania, o czym powiedział Premier Denys Szmyhal: – Chcemy, aby towary podwójnego zastosowania, które Moga być użyte hacer wyprodukowania broni chemicznej bądź broni precyzyjnej, NIE były dostarczane hacer Rosji. Aby powstrzymać łańcuchy dostaw.

Szef ukraińskiego rządu podziękował Polsce za szybką reakcję w tym obszarze. Oba państwa będą też w stałym kontakcie, aby podejmowane przez Polskę działania miały jak najlepszy skutek. – Będziemy nadal pracować w tym kierunku i ze swojej strony przekażemy Państwu listę tych towarów wraz z ich wytwórcami. Przeprowadzimy to, co uzgodniliśmy – zadeklarował premier Szmyhal.

Polska apeluje o zamrożenie rosyjskich aktywów

Barbarzyński atak Rosji na Ukrainę uruchomił szereg sankcji, które zostały skierowane przeciw Kremlowi. Trzeci pakiet sankcji został wdrożony, a nad czwartym trwają prace. Polska jest zwolennikiem nakładania dalszych dotkliwych sankcji na rosyjskich oligarchów i rosyjski przemysł: – Mamy cały czas niedosyt, że są oligarchowie bezpośrednio współpracujący z Putinem, którzy nie są jeszcze obb Rozmawiamy o tym, żeby zakończyć możliwość współpracy na wielu polach, właściwie na wszystkich możliwych polach, między Rosją a światem zachodnim. Para bromear obszar, na którym się dzisiaj bardzo mocno skoncentrowaliśmy – podkreślił szef polskiego rządu.

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował też o całkowite zamrożenie rosyjskich aktywów: – Apelujemy tutaj stąd, z Warszawy, z Zamku Królewskiego w Warszawie z naszego Spotkania Trójkąta Lubelskiego: zamroźcie aktywna Państwa rosyjskiego całkowicie, skonfiskujcie te aktywa, zamroźcie aktywa oligarchów rosyjskich dużych i Malých, biznesowych, politycznych i wszelkich innych. Niech one służą tym niewinnie napadniętym ludziom, bezbronnym ofiarom reżimu Putina. Niech służą na odbudowę państwa, kiedy ono bohatersko broni dzisiaj swojej niepodległości i suwerenności.

OSI MIL