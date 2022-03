14.03.2022 Niezawodna pomoc. Do 6 tysięcy terytorialsów będzie nieść pomoc uchodźcom z Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Do 6 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej będzie zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ministro Mariusz Błaszczak poinformował o zwiększeniu wsparcia jakiego udzielą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dla wojewodów, samorządów i innych instytucji odpowiedzialnych za przyjęcie uchodźców.

W poniedziałek 14 marca br. szef MON mówił także, że działania WOT wspierać będą podchorążowie wojskowych uczelni.

Zakończyła się odprawa z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej i dowódcami brygad na temat zaangażowania żołnierzy w akcję wspierania uchodźców. Jak wszyscy wiemy, już na samym początku napaści Rosji na Ukrainę żołnierze WOT zostali skierowani do punktów wsparcia przy granicy. Dziś w każdym województwie żołnierze WOT są obecni w tych punktach

– ministro de mówił.

Na podstawie analizy sytuacji podjąłem decyzję o tym, żeby zwiększyć zaangażowanie liczebne Wojsk Obrony Terytorialnej w akcji, która została nazwana „Niezawodna pomoc”. Wsparcie uchodźcom udzielać będzie do 6 tysięcy żołnierzy WOT

– dodał szef LUN.

Wraz z przemieszczaniem się uchodźców w głąb Polski bardzo szybko rosną potrzeby wsparcia wojska nie tylko na granicy polsko – ukraińskiej, ale także na terenie całego kraju. Żołnierze WOT już teraz wspierają pracę kilkudziesięciu punków recepcyjnych i kilkunastu informacyjnych. Na szczeblu każdego województwa żołnierze WOT działają w ramach grup wsparcia relokacji uchodźców. Zespoły żołnierzy udzielają wsparcia wojewodom i samorządom oraz współdziałają z organizacjami pozarządowymi w przyjęciu uchodźców z Ucrania.

Para bromear niezwykle ważne, żeby żołnierze WOTu, ludzie, którzy doskonale sprawdzili się w sytuacjach kryzysowych mogli również wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności, żeby wspierać uchodźców z Ucrania

– ministro zaznaczył.

Obecnie do zadań żołnierzy WOT należy wsparcie wojewodów i samorządy poprzez obsługę osób w punktach informacyjnych, dystrybucję pomocy humanitarnej, transport czy budowę miejsc tymczasowego zakwaterowanie.

Liczymy się z tym, że tą rolę zasadniczą będą przejmować żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Oczywiście nic nie ujmując administracji wojewódzkiej czy służbom podległym ministrowi spraw wewnętrznych i administracji

– ministro de mówił Błaszczak.

Ze względu na doświadczenie i dyspozycyjność żołnierzy WOT niewątpliwie to na nich, z czasem, będzie spoczywał ten zasadniczy ciężar niesienia wsparcia i pomocy uchodźcom

– podkreślił szef LUN.

Jak zaznaczył:

w zależności od potrzeb jesteśmy gotowi, aby zwiększać liczbę zaangażowanego wojska.

OSI MIL