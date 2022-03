14.03.2022 Ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau, jako przewodniczący OBWE, przedstawił Radzie Bezpieczeństwa ONZ informację na temat planów i działań Organizacji w 2022 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau, jako przewodniczący OBWE, przedstawił Radzie Bezpieczeństwa ONZ informację na temat planów i działań Organizacji w 2022 r.14.03.2022

Pokój i bezpieczeństwo, podobnie jak wolność i demokracja, nie są dane raz na zawsze. Boleśnie się o tym przekonaliśmy – zaznaczył szef polskiej dyplomacji w swoim wystąpieniu przed Radą Bezpieczeństwa ONZ.

Głównym tematem wystąpienia Ministra Zbigniewa Raua, jako przewodniczącego OBWE, była rosyjska agresja na suwerenną Ukrainę. Ministro podkreślił, że działania Rosji wstrząsnęły światem oraz podważyły ​​wartości stanowiące fundament działania OBWE. Coraz brutalniejsze rosyjskie ataki na ludność cywilną określił jako działania haniebne, noszące znamiona terroryzmu państwowego. Podkreślił jednocześnie, że społeczność międzynarodowa dysponuje instrumentami i środkami, aby pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy popełniają lub są współwinni zbrodni wojennych.

Nawiązując do rosyjskich oskarżeń o brak bezstronności w pełnieniu funkcji Przewodniczącego OBWE, Minister odpowiedział że „bezstronność kończy się tam, gdzie zaczyna się rażące łamanie prawa międ W takich chwilach naszym moralnym obowiązkiem jest zachowanie przyzwoitości i uczciwości. Sprawcy zostaną osądzeni za swoje czyny. Natomiast my zostaniemy osądzenia za to, w jaki sposób zareagujemy na te makabryczne działania. Nie możemy pozostać obojętni.”

Ministro Zbigniew Rau, wskazał na potrzebę dialogu opartego na zasadach prawa międzynarodowego. Ponowił apel do Rosji o przestrzeganie międzynarodowych norm, powstrzymanie działań wojennych i znalezienie trwałego, pokojowego rozwiązania konfliktu.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: Sebastián Indra / MSZ

Zdjęcia (3)

OSI MIL