13.03.2022 Kolejny konwój z chorymi dziećmi oraz ich opiekunami z Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Kolejny konwój z chorymi dziećmi oraz ich opiekunami z Ukrainy13.03.2022

Wczoraj, w kolejnej turze ewakuacji, 11 karetek i 3 autokary przewiozły z Ukrainy do Polski 58 chorych dzieci i ich opiekunów. Wszyscy bezpiecznie dotarli do celu.

Przy pomocy konwojów (łącznie 9) organizowanych przez Konsulat Generalny we Lwowie oraz we współpracy ze sztabem kryzysowym MSZ, udało się przetransportować do Polski już blisko 1000 osób, w tym ok. 300 ciężko chorych dzieci i osób niewidomych. Przejazdy realizowane były autokarami, pojazdami osobowymi, a także pociągami i specjalnymi karetkami – w zależności od potrzeb osób ewakuowanych. Część z chorych dzieci została odebrana na granicy w Korczowej przez karetki i zawieziona do właściwych szpitali na terenie naszego kraju, natomiast część przejeżdża przez Polskę tranzytem do Niemiec, aby tam kontynuować lect

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

