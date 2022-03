Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: Baltic Pipe da nam niezależność od Rosji12.03.2022

Rząd finalizuje działania związane z zapewnieniem Polsce niezależności gazowej. Jeszcze w tym roku do użytku rara zansanie gazociąg báltico pipa, który ulożliwi – Po Raz Pierwszy W Historii – Przesyłanie Gazu Bezpośrednio Ze Złóż Zlokalizowanych W Danii I Na Rynki W Danii I Wolsce, A Także Do Odbiorców W Sąsiednich Krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Rozbudowujemy także istniejący system przesyłowy gazu w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś tłocznię błękitnego paliwa w Goleniowie, która jest częścią gazociągu.

Szef rządu podkreślił, że Baltic Pipe jest Strategiczną inwestycją, która idzie w poprzek rosyjskim interesom. „Jesteśmy świadkami wielkiego dzieła, konsekwentnej realizacji gazociągu, który da nam niezależność” – primer ministro político Mateusz Morawiecki. „Wbrew kpinom, szyderstwom i ironii realizowaliśmy nasz plan uniezależnienia od Rosji, który dziś doprowadzamy do końca” – dodał.

Pipa báltica

Baltic Pipe para el proyecto estratégico de infraestructura y mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach Europy Środkowo–Wschodniej. Jednocześnie Baltic Pipe pozwoli na tzw. przesył dwukierunkowy, tj. będzie nim można dostarczać gaz z Polski do Danii.

Uruchomienie transportu gazu do Polski planowane jest na 1 października 2022 r. Początkowa przepustowość Baltic Pipe będzie wynosić ok. 2-3 mld m3 con ujęciu rocznym. Natomiast pełna przepustowość – w ilości 10 mld m3 rocznie – zostanie osiągnięta od początku 2023 r.

Inwestycja biegnie od Morza Północnego, gdzie połączy się z gazociągiem Europipe II, zapewniając tym samym dostęp do gazu ze złóż norweskich. Następnie poprzez wybudowanie infrastruktury na terytorium Danii oraz na dnie Morza Bałtyckiego gazociąg połączy się z polskim systemem przesyłowym.

Rozbudowa tłoczni gazu Goleniów

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącej tłoczni gazu w Goleniowie, w tym na rozbudowie węzła przesyłowego, jak również na wykonaniu połączenia tych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową.

Rozbudowana tłocznia w Goleniowie odpowiedzialna będzie za przesyłanie do klientów zwiększonych ilości gazu z Baltic Pipe oraz Terminalu LNG w Świnoujściu. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022 r.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (5)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL