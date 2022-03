11.03.2022 Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów przedłużona na rok 2022

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów przedłużona na rok 202211.03.2022

Ministro Finansów podpisał rozporządzenie przedłużające o rok zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym.

Pozwoli to na zaniechanie poboru PIT z tytułu wierzytelności umorzonych osobie fizycznej w związku z kredytem mieszkaniowym, jak również świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniomjezgo wprocedy.

Rozporządzenie przewiduje również preferenceje w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie kredytodawców.

Nowe rozporządzenie przedłuża o rok dotychczasowe rozwiązania, które obowiązywały do ​​końca 2021 r.

Zaniechanie poboru PIT ma być stosowane do przychodów (dochodów) osiągniętych desde 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Tym samym, rozporządzenie obejmie również osoby, które zawarły ugody w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeśli osoby te spełnią wymienione w rozporządzeniu warunki.

Zaniechanie poboru podatku w praktyce oznacza dla podatników zwolnienie od podatku PIT umorzonych przez banki:

kwot wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych, jeśli dotyczą jednej inwestycji mieszkaniowej i osoba fizyczna nie korzystała z umorzenia wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego przeznaczonego na inną miwestesy,

wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu.

Omawiana regulacja przewiduje także zaniechanie poboru CIT od kredytodawców, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału umorzonego Pkredytu następuje następuje.

Rozporządzenie ma na celu wsparcie kredytobiorców i kredytodawców w ramach programu zawierania ugód dotyczących “kredytów frankowych”. Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw.

OSI MIL