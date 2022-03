Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Sytuacja na Ukrainie oraz bezpieczeństwo związane z polityką obronną i energetyczną Unii Europejskiej to główne tematy rozmów podczas dwudniowego nieformalnego spotkania szefów państw i rządów UE w Paryżu. Przywódcy opowiedzieli się za eurointegracją Ucrania. Podczas rozmów poruszono też kwestie dalszego rozwoju gospodarczego Unii oraz nowego europejskiego planu inwestycyjnego. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że jest wielka determinacja, aby uniezależnić się od surowców rosyjskich.

Przywódcy UE opowiedzieli się za ukraińską integracją

Unijni liderzy w oświadczeniu w sprawie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie uznali europejskie aspiracje i dążenia Ukrainy do integracji europejskiej. 28 luego 2022 r. prezydent Wołodymyr Zełenski złożył wniosek Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej. Rada Europejska natychmiast zwróciła się do Komisji o przedłożenie opinii w sprawie tego wniosku zgodnie z postanowieniami Traktatów.

– Z przyjętych zapisów deklaracji jasno wynika, że ​​wszyscy zgadzamy się z tym, żeby Ukraina przystąpiła do UE – mówił premier Mateusz Morawiecki w Paryżu. Jak wskazał, ważny broma zápis w deklaracji, wskazujący na to, że chcemy wspierać Ucrania w jej wysiłkach, aby przyłączyła się do naszej Europy – Słowo “naszej” Europy broma jednoznaczne i świadczy o TYM, że chodzi tutaj również o Unie Europejską – kontynuował.

Polska opowiada się za jak najszybszym potwierdzeniem przez Radę Europejską perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii i podjęcia kroków w celu przyznania jej statusu państwa kandydującego. Jesteśmy zwolennikiem jak najszybszego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Uniezależnienie się UE od dostaw paliw kopalnych z Rosji

– Para broma najlepsze potwierdzenie, że nasze rozmowy przyniosły skutek – Premier mówił zapytany o decyzję Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która podczas nieformalnego szczytu powiedziała, że Unia Europejska powinna przestać wykorzystywać rosyjskie paliwa kopalne hacer 2027 r.

– Jest wielka determinacja, żeby uniezależnić się od surowców rosyjskich – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, dyskusja dotycząca tych najtrudniejszych elementów pakietu sankcyjnego była konstruktywna. – Mamy jasne zobowiązanie do przedstawienia planu w maju, czyli bardzo konkretna data, odejścia od gazu i ropy z Rosji. Mi plan de diez będziemy obserwować i skrupulatnie przestrzegać jako Unia Europejska – podkreślił.

Bezpieczna Europa – wzmocnienie obronności

Przywódcy Unii Europejskiej podkreślili potrzebę rozwoju w zakresie obronności – we współpracy i w sposób komplementarny z NATO. Wiąże się z tym wzrost wydatków na obronność. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej, ze szczególnym naciskiem na odporność na zagrożenia hybrydowe oraz mobilność wojskową.

Nacisk został położony także na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Polska od dawna podkreśla wyzwania w tym obszarze, związane min. ze zwalczaniem dezinformacji i ataków zagrażających bezpieczeństwu danych.

Wezwanie szefów państw i rządów UE do zaprzestania przez Rosję agresji przeciwko Ucrania

“Żądamy, por Rosja niezwłocznie i bezwarunkowo zaprzestała działań wojennych oraz wycofała wszystkie sily i Sprzęt Wojskowy z całego terytorium Ukrainy, un także por w PELNI respektowała integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy” – czytamy w oświadczeniu w sprawie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

Sygnatariusze dokumentu wyrazili w żądanie nim, aby Rosja niezwłocznie i bezwarunkowo zaprzestała działań wojskowych i wycofała wszystkie sily i Sprzęt Wojskowy z całego terytorium Ukrainy oraz por w PELNI respektowała integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy w ramach jej Granic uznanych przez społeczność Międzynarodowa.

Jednocześnie w oświadczeniu szefowie państw i rządów obecni w Paryżu, wyrazili uznanie dla narodu ukraińskiego za odwagę w obronie swojego kraju oraz wartości, które podzielamy: wolności i demokracji. „Nie pozostawimy Ukraińców samym sobie. UE i jej państwa członkowskie będą nadal zapewniać skoordynowane wsparcie polityczne, finansowe, materialne i humanitarne.” Wskazali, że są zdecydowani udzielić wsparcia na rzecz odbudowy demokratycznej Ukrainy po tym, jak zakończy się rosyjska agresja. “Jesteśmy zdeterminowani, por jeszcze bardziej zwiększyć presję na Rosję i Białoruś”.

