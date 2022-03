11.03.2022 Ogłoszenie o możliwości realizacji zadania publicznego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ogłoszenie o możliwości realizacji zadania publicznego11.03.2022

W związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, Szef Radyjskiej ministawsa art. 11b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa) Prezes Rady Ministrów może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 uds. 3 (Personalidades Organizaciones) ustawy realizację zadania Publicznego, którego celem broma zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem hacer Polski uchodźców z Ukrainy i Wsparcie działań Personalidades Organizaciones zmierzających hacer efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, un także koordynację wsparcia w tym zakresie, z pominięciem otwartego konkursu oferta

Zadanie publiczne, o którym mowa może polegać w szczególności na:

koordynacji działalności Personalidades Organizaciones udzielających pomocy w punktach recepcyjnych uchodźców, w tym na dworcach kolejowych i autobusowych, miejscach rejestracji uchodźców, miejscach tymczasowego zakwaterowania, wyżywienia, koordynacji logistyki i magazynów, koordynacji placówek dla uchodźców, jeśli są prowadzone przez organizacje,

koordynacji zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych,

koordynacji działań wolontariuszy,

organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego, prawnego , zawodowego i językowego,

organizacji i prowadzenia nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych w grupach zorganizowanych,

zapewnienie niezbędnych warunków hacer wolontariuszy utrzymania, którzy świadczą službe poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i Ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, un także kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia SLUŽBY pod warunkiem, że służba taka jest pełniona nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia iw wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi,

zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku świadczenia SLUŽBY w miejscu zakwaterowania nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie,

zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania w sposób nieregularny.

Zadanie publiczne może być przedmiotem niniejszego zlecenia o ile nie ma charakteru inwestycyjnego. Organizacja Może w ramach zadania pokryć Koszty zakupu niezbędnego wyposażenia (np. Sprzęt hacer gotowania, przenośne grzejniki, ogrzewacze i inne maszyny hacer ogrzewania, prądotwórcze Agregaty, toalety przenośne, mobilny Internet, karty SIM), o ile wydatek poniesiony na jego zakup NIE broma wydatkiem majątkowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości.Szczegółowy zakres zadania publicznego proponuje organizacja w ofercie realizacji zadania.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych war art. 3 ust.3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego

Wolontariuszami, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu mogą być obywatele UE oraz obywatele Ucrania. Organizacja musi wykazać w ofercie, że ma możliwości zrealizowania zadania, w tym dysponuje niezbędnymi do tego zasobami, na obszarze wskazanym w ofercie. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji Zadan Publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.Minimalna Wartość zadania Publicznego, o ktorým mowa w niniejszym ogłoszeniu wynosi 100 tysięcy zlotych, un maksymalna Wartość 500 tysięcy złotych.Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu nie jest wymagane.zadanie może być realizowane od dnia podpisania umowy, nie dłużej ni 30 czerwca 2022 r.oferty na realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu można składać w Terminie do 15 marca 2022 r. haz diosz. 16: 00.Oferty złożone w Sposób inny lub po terminu upływie, o ktorým mowa w ogłoszeniu nie BEDA rozpatrywane.Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że środki na pokrycie kosztów realizacji Zadan Publicznych zleconych w związku z niniejszym ogłoszeniem pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu Państwa i wynoszą 10 milionów złotych. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśnia, że ​​w związku z tym, że samo złożenie oferty nie zobowiązuje do zlecenia zadania publicznego, ofertę należy rozumieć jako oświadczenie woli składającego, o który 61 kodeksu cywilnego.

OSI MIL