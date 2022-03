10.03.2022 Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej do spraw demokracji i demografii10.03.2022

Szef rządu rozmawiał z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Dubravką Šuicą. Spotkanie odbyło się w ramach działań podejmowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego na rzecz solidarnej odpowiedzi Europy na bezprawny atak Rosji na Ukrainę. Tematem rozmowy było wsparcie dla Ukrainy, w tym pomoc humanitarna wobec osób chroniących się przed działaniami wojennymi. Poruszono także wyzwania stojące przed Unią Europejską względem skutecznego wsparcia uchodźców przybywających do krajów europejskich.

Polska pomoc dla Ucrania

Do naszego kraju przybyło już ponad 1,4 mln osób z Ucrania. Polski rząd przygotował projekt ustawy, który zapewni osobom uciekającym przed wojną pomoc i wsparcie. Chodzi m.in. o możliwość podjęcia pracy w naszym kraju oraz zapewnienie opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Dzięki nowym przepisom, obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Wsparcie finansowe otrzymają również osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli ukraińskich.

Jednocześnie w Polsce działa już 35 punktów recepcyjnych przygotowanych we współpracy z samorządami dla osób uciekających z Ukrainy przed rosyjską agresją. Osoby te otrzymują m.in. informacje na temat pobytu, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek, posiłek oraz zaopatrzenie w niezbędne artykuły osobiste.

Aktywność międzynarodowa szefa polskiego rządu

Premier Mateusz Morawiecki prowadzi intensywne działania, które mają na celu koordynację odpowiedzi społeczności międzynarodowej na nieuzasadnioną agresję militarną Rosji na Ukrainę, w szczególności wzmocnienie wszechstronnej Ukrainy d. Rozmowy prowadzone z partnerami międzynarodowymi i sojusznikami dotyczą także nasilenia presji gospodarczej na Rosję, by odciąć źródła finansowania działań wojennych, w tym poprzez nałożenie sankcji obejmujągety seknytor energety.

8 marca premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Londynie z premierami Wielkiej Brytanii, checo, Słowacji i Węgier, w ramach formatu Grupa Wyszehradzka plus Wielka Brytania. Tego samego dnia premier udał się do Oslo na spotkanie z szefem norweskiego rządu Jonasem Gahrem Støre. 9 marca Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Wiedniu, gdzie rozmawiał z kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem. 10 marca szef polskiego rządu spotka się z wiceprezydent USA Kamalą Harris oraz premierem Kanady Justinem Trudeau. W dniach 10-11 marca premier Mateusz Morawiecki weźmie natomiast udział w nieformalnym posiedzeniu liderów państw Unii Europejskiej w Paryżu.

Wizyta wiceprzewodniczącej KE w Polsce

9-10 marca wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica przebywała z wizytą w Polsce. Oprócz spotkania z szefem polskiego rządu rozmawiała również z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz ministrem do spraw Unii Europejskiej Konradem Szymańskim. Jeszcze dziś planowana jest wizyta D. Šuicy w ośrodku recepcyjnym dla dzieci w Stalowej Woli (MOSiR w Stalowej Woli) oraz wspólna konferencja prasowa z Barbarą Sochą, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz prezydentem m. Stalowa Wola.

OSI MIL