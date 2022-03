Referéndum-2022: Hallazgos y conclusiones

Fuente: Viasna Bielorrusia Centro de Derechos Humanos en inglés

Informe analítico preliminar de la misión de expertos para evaluar el referéndum nacional de 2022 sobre las enmiendas a la Constitución de la República de Belarús

28 de febrero de 2022

La misión de expertos de observación del referéndum de 2022 la llevan a cabo el Comité Bielorruso de Helsinki y el Centro de Derechos Humanos “Viasna” dentro de la campaña “Defensores de Derechos Humanos por Elecciones Libres”.

RESUMEN

La preparación del referéndum se llevó a cabo en el contexto de una profunda crisis sociopolítica que comenzó inmediatamente después de las elecciones presidenciales de 2020 y el ambiente generalizado de represión contra los desleales a las autoridades, así como una tensa situación internacional provocada por el posible conflicto armado. entre la Federación Rusa y Ucrania y los actuales ejercicios militares ruso-bielorrusos.

El 24 de febrero, la Federación Rusa lanzó un ataque militar contra Ucrania, incluso desde el territorio de Bielorrusia. La infraestructura de transporte y militar de Bielorrusia se utiliza para operaciones militares.

Las autoridades no han intentado eliminar los factores en la regulación legal de los procedimientos electorales que llevaron al inicio de la crisis poselectoral en agosto de 2020.

El proyecto de enmiendas a la Constitución, que fue anunciado por primera vez por las autoridades hace más de dos años, estuvo a disposición del público menos de un mes antes de la convocatoria del referéndum. Durante este período, las autoridades organizaron una discusión del proyecto, principalmente en empresas y organizaciones estatales, que en realidad constituía una campaña, así como en las llamadas “plataformas de diálogo” organizadas en cooperación con agencias gubernamentales y organizaciones progubernamentales. organizaciones

Discutir cambios y adiciones al proyecto de Constitución y considerar las propuestas presentadas no tuvo en cuenta las opiniones críticas y fue otro ejemplo de la práctica formal de “discusión nacional”, diseñada para reemplazar un debate transparente e inclusivo sobre las propuestas de varios grupos de la sociedad.

Como resultado, las enmiendas propuestas a la Constitución han suscitado justas críticas por parte de la comunidad de expertos.

La preparación y realización del referéndum no cumplió con varias normas internacionales básicas para la celebración de elecciones democráticas y justas y estuvo acompañada de numerosas violaciones de estos principios y disposiciones de la legislación nacional. Esto se debió a la atmósfera de miedo en la víspera y durante el referéndum, provocada por la represión de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y medios independientes; falta de comisiones electorales imparciales; acceso desigual a los medios estatales para partidarios y opositores de los cambios constitucionales; uso de recursos administrativos para apoyar el proyecto sometido a referéndum sobre reformas a la Constitución; privación arbitraria del derecho al voto de ciudadanos que se encuentran fuera de la República de Belarús; numerosos hechos de coerción de votantes para participar en la votación anticipada; inaccesibilidad de los procedimientos electorales para los observadores.

La represión en curso de la sociedad civil, la preparación y realización del referéndum en una atmósfera de miedo total, y las restricciones introducidas por la CCA sobre el número de observadores en los colegios electorales llevaron a una falta de control independiente de todos los tipos de votación (votación anticipada, votación el día principal de las elecciones y la votación móvil), así como el recuento de votos; estas importantes fases de la campaña electoral fueron completamente opacas. Esta apreciación no puede ser alterada por la presencia de observadores oficialistas en las mesas y comisiones de votación. Esta apreciación no puede ser alterada por la presencia de observadores oficialistas en las mesas y comisiones de votación.

Las violaciones significativas de la legislación nacional y los principios fundamentales de elecciones justas y democráticas durante el referéndum, incluida la privación de los observadores de la oportunidad de monitorear el conteo de los resultados de las votaciones, no brindan motivos para confiar en los resultados electorales anunciados por la CCA y considerar que reflejan la realidad. voluntad de los ciudadanos de la República de Belarús.

comisiones de referéndum

Al formar las comisiones electorales, los comités ejecutivos aplicaron un enfoque discriminatorio a los representantes de los partidos de oposición: de los 20 candidatos propuestos por los partidos de oposición a los TEC, ninguno fue incluido. Lo mismo se aplica a 42 candidatos opositores a los PEC. Esta es la primera vez en la historia de la Bielorrusia soberana que la oposición no está representada en absoluto en las comisiones electorales.

La mayoría de los miembros de las comisiones electorales representaban tradicionalmente a las cinco mayores asociaciones públicas progubernamentales: la Unión de Jóvenes Republicanos de Bielorrusia (BRSM), Belaya Rus, la Unión de Mujeres, la Unión de Veteranos y los sindicatos de la Federación de Sindicatos de Bielorrusia (FPB). ). En violación de la ley electoral, no se publicó la lista de miembros de las comisiones de distrito.

La ausencia en la legislación electoral de garantías para la representación en las comisiones electorales de representantes designados por todos los actores políticos que participan en las elecciones, como antes, resultó en un enfoque arbitrario y discriminatorio hacia los partidos y movimientos de oposición.

campaña

La agitación en apoyo al proyecto de reformas a la Constitución sometido a referéndum no se limitó a los términos de la campaña electoral y comenzó mucho antes de la cita del referéndum. Al mismo tiempo, las autoridades utilizaron todos los recursos de los medios de comunicación estatales, canales de telegramas progubernamentales, ideólogos, expertos oficialistas y funcionarios para apoyar el nuevo proyecto de reformas a la Constitución.

Mientras preparaban y celebraban el referéndum, las autoridades utilizaron ampliamente los recursos administrativos para hacer campaña en apoyo del proyecto de enmiendas a la Constitución. Al mismo tiempo, no se garantizó la igualdad de condiciones de campaña para los opositores y partidarios del proyecto de enmiendas a la Constitución sometido a referéndum. Además, las autoridades persiguieron a los opositores al referéndum y al proyecto de reformas a la Constitución mediante represiones que se han vuelto tradicionales en los últimos 18 meses: detenciones, arrestos administrativos, publicación de videos de confesiones de opositores al referéndum detenidos en el progubernamental Telegram canales, etc

Las restricciones legislativas sobre las campañas públicas durante el referéndum, así como las restricciones generales de los eventos masivos por parte de los partidos de la oposición y los ciudadanos comunes, hacen imposible el uso extensivo de los mítines para hacer campaña durante el referéndum.

Votación anticipada

Según la CEC, el 42,93 % de los votantes participó en la votación anticipada, lo que supone un nuevo récord en la historia de las elecciones en Bielorrusia. De hecho, la votación anticipada se ha convertido en la norma, lo que no cumple con los requisitos del Código Electoral. CE prevé este tipo de votación para aquellos votantes que no pueden estar en su lugar de residencia el día del referéndum.

Durante la votación anticipada, los observadores de “Human Rights Defenders for Free Elections” documentaron numerosos hechos de votación organizada y forzada de ciertas categorías de votantes (estudiantes, empleados de empresas estatales).

La práctica del voto anticipado sigue siendo uno de los problemas sistémicos del proceso electoral, creando amplias oportunidades para el uso de recursos administrativos y otras manipulaciones.

Votación en los colegios electorales y recuento de votos

De acuerdo con el Código Electoral, las listas de votantes en los colegios electorales permanecen cerradas a los observadores. No se ha creado un padrón electoral unificado. Esto crea condiciones para la manipulación de la participación.

La legislación no prevé el método de conteo de votos por parte de las comisiones electorales de distrito. No existe un procedimiento claro para el conteo de votos, mediante el cual la marca en cada boleta se anuncia en voz alta y la boleta se muestra a todos los miembros y observadores del PEC presentes.

Dado que en vísperas del referéndum las autoridades bielorrusas crearon condiciones que hicieron imposible monitorear las elecciones de manera libre y segura, los observadores de “Human Rights Defenders for Free Elections”, así como los observadores de otras iniciativas civiles y partidos políticos de oposición, no fueron permitió monitorear el conteo de votos. Por lo tanto, hay muchas razones para afirmar que el establecimiento de los resultados de la votación fue completamente opaco. Esta es una violación de uno de los principios fundamentales de las elecciones: la transparencia de su conducta.

No se colocaron copias de las actas de resultados en un número importante de colegios electorales. Junto con la falta de transparencia durante el conteo de votos, esto indica que las autoridades están tratando de ocultar los resultados electorales falsificados y las cifras reales del conteo de votos. Esto da todas las razones para dudar de la autenticidad de los resultados de la votación determinados por las comisiones de distrito.

Quejas electorales

Durante la preparación del referéndum, hubo pocas apelaciones y denuncias por violaciones a la CE durante varias etapas de la elección, lo que se explica por el bajo nivel de confianza en los órganos electorales y los tribunales. Además, en la práctica, no logran resolver cuestiones en el curso de los procedimientos electorales y, por lo tanto, no son un medio eficaz para proteger los derechos vulnerados de los votantes y participantes del proceso electoral.

No se presentaron quejas ante los tribunales contra las decisiones sobre la formación de comisiones electorales. Se presentaron 426 apelaciones y denuncias ante las comisiones electorales, incluidas 357 ante la CEC. No se publicó información sobre el contenido de las denuncias y los resultados de su consideración.

El Código Electoral, como antes, contiene una lista limitada de casos sujetos a apelación judicial. La decisión de la CCA sobre el establecimiento de los resultados del referéndum no está sujeta a apelación judicial.

OSI MIL