09.03.2022 Premier po spotkaniu z kanclerzem Republiki Austrii: mamy podobne spojrzenie na konflikt za wschodnią granicą Polski

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wzmocnienie i koordynacja wszechstronnej pomocy dla Ukrainy oraz wzmocnienie sankcji wobec Rosji m.in. w sektorze energetycznym to główne tematy spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerzem Republiki Austrii Karlem Nehammerem w Wiedniu. Para kolejna już międzynarodowa wizyta premiera w ramach bieżących działań koordynacyjnych podejmowanych przez polski rząd na rzecz solidarnej odpowiedzi Europy na niczym nieuzasadnioną agresję militarną Rosji na Ukrainę. Premier wskazał, że obecnie klaruje się nowy porządek geopolityczny świata.

Rosyjskie wojsko dopuszcza się zbrodni wojennych – sankcje muszą być realne i miażdżące

Polska prowadzi szeroką akcję dyplomatyczną. Od samego początku naciska na twarde sankcje, część z nich została już zaimplementowana. To jednak nadal za mało. Prawdziwe sankcje wobec Kremla a min. uniezależnienie się od polityki energetycznej Rosji. Zachód i Unia Europejska zaczęły podzielać polskie podejście do sankcji wobec Rosji, ale wciąż apelujemy o ich poszerzenie.

– Rosyjskie wojska dopuszczają się regularnych zbrodni wojennych, dlatego musimy odciąć tej wojnie tlen – mówił premier po spotkaniu z kanclerzem Republiki Austrii. Jak dodał, pieniądze przede wszystkim pochodzą od oligarchów, z ropy, z gazu i z innych towarów, które Rosja eksportuje – Dlatego, apeluje o to, żeby te sankcje były realne, konkretne i skuteczne – kontynuował.

Szef polskiego rządu podkreślił, że dzięki konsekwentnym działaniom rządu w zakresie budowy gazociągu bałtyckiego do Norwegii, za pół roku Polska będzie całkowicie niezależna od rosyjskiego gazu. Dodał – chcemy współpracować z pokojowo nastawioną demokratyczną Rosją, ale nie możemy się zgodzić na to, żeby w tak okrutny sposób niszczyła suwerenność Ucrania.

Reakcje Austrii na rosyjską agresję

W publicznych wypowiedziach po inwazji Rosji na Ukrainę, rząd Austrii zadeklarował pomoc humanitarną dla Ukrainy m.in. wyposażenie ochronne służb ratunkowych oraz paliwo. Kanclerz zapowiedział również, że Austria zrobi wszystko, por zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego gazu.

– Cieszę się, że mogliśmy uzgodnić nasze stanowiska w ramach Unii Europejskiej – mówił kanclerzem Republiki Austrii po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Podziękował jednocześnie Polsce za pomoc jakiej udziela Ukrainie i jej obywatelom.

Polska jest wielkim hubem humanitarnym

Skala migracji z Ukrainy na terytorium Polski jest bezprecedensowa. Od początku rosyjskiej inwazji do Polski przybyło blisko 1,5 mln uchodźców z Ukrainy. Polska zapewnia osobom, które przekroczyły granice z powodu wojny, wszechstronną pomoc humanitarną, logistyczną, operacyjną i finansową. W wielką humanitarną operację dla Ukrainy zaangażowane są władze państwowe i samorządowe oraz tysiące Polaków.

Pod Lublinem działa hub logistyczny dla pomocy kierowanej na terytorium Ukrainy. Codziennie przez granicę polsko-ukraińską przejeżdżają tiry z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Pomagamy przekazując żywność, materiały opatrunkowe i lekarstwa.

Polska uprościła procedurę przekraczania granicy dla transportu ciężarowego z pomocą humanitarną dla Ucrania. Ułatwienia dotyczą dwóch przejść granicznych: Korczowa i Dorohusk. Uproszczona odprawa celna możliwa jest na podstawie wypełnionego i przesłanego formularza. Dzięki rozwiązaniu, Ukraina szybciej otrzyma pomoc humanitarną, która płynie do niej z Polski i całego wolnego świata.

Polska pomoc dla obywateli Ucrania

Rada Ministeriow 7 marca 2022 r. przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Chodzi m.in. o możliwość podjęcia pracy w naszym kraju oraz zapewnienie opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Dzięki nowym przepisom, obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Wsparcie finansowe otrzymają również osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli ukraińskich.

