08.03.2022 Kolejna grupa Polaków ewakuowana ze Lwowa

Kolejna grupa Polaków ewakuowana ze Lwowa08.03.2022

Konsulat Generalny RP we Lwowie przy wsparciu centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizował ewakuację grupy 120 osób, która 8 marca bezpiecznie przyjechała na terytorium Polski.

Trzy autokary z ewakuowanymi Polakami i posiadaczami Karty Polaka wyjechały ze Lwowa w asyście policji i samochodów Konsulatu Generalnego we wtorek rano, 8 marca. Po przekroczeniu granicy w Rawie Ruskiej – Hrebennem zostały skierowane do Jarosławia.

Do kolumny dołączono dodatkowe trzy autokary wiozące ciężko chore dzieci z lwowskiego szpitala pediatrycznego na leczenie do Polski.

Ewakuację poprzedziła akcja zgłaszania drogą telefoniczną na infolinię MSZ oraz rejestracji w systemie Odyseusz, chęci wyjazdu do Polski. W związku z planami organizacji kolejnych transportów, MSZ zachęca Polaków i posiadaczy Kart Polaka, do dalszego zgłaszania potrzeby pomocy w wyjeździe ze Lwowa, co znacznie ułatwi proces jego organizacji.

