Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ukraina głównym tematem obrad rady ds. rozwojowych w Montpellier08.03.2022

W dniu 7.03 br. w Montpellier odbyła się nieformalna Rada ds. Zagranicznych w formacie ministrów ds. rozwojowych z udziałem podsekretarza stanu Pawła Jabłońskiego. Z inicjatywy Polski głównym tematem posiedzenia była obecna sytuacja na Ukrainie.

„Najważniejszym celem wspólnoty międzynarodowej powinno być zatrzymanie Putina i zakończenie wojny na Ukrainie. Przyjęte sankcje to krok w dobrym kierunku, ale to nadal za mało. Żeby uniemożliwić Putinowi finansowanie wojny konieczne jest odcięcie Rosji od dopływu pieniędzy za ropę naftową, gaz i węgiel” – podkreślił minister Jabłoński, apelując do unijnych partnerów o podjęcie bardziej zde

Ministro Jabłoński podziękował za wysiłki państw unijnych i mobilizację pomocy dla Ucrania. Zwrócił uwagę na skalę migracji wywołanych rosyjską agresją i poinformował, że liczba uchodźców z Ukrainy w Polsce przekroczyła 1 mln osób. W tym kontekście wskazał na rosnące koszty opieki nad osobami przybywającymi z Ukrainy do UE i państw ościennych (w szczeg. Mołdawii) oraz potrzebę ustanowienia systemu wsparcia państw przyjmujących uchodźców.

Wiceszef polskiego MSZ zwrócił uwagę, że środki zadeklarowane dotychczas przez Komisję Europejską nie wystarczą na pokrycie kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie. Podkreślił, że konieczne broma pilne przekazanie im aktualnie zaplanowanych oraz nowych funduszy UE, aby mogły skutecznie zapewnić uchodźcom DoStep do systemu Edukacji, Opieki przedszkolnej, ochrony zdrowia, psychologicznej pomocy, zabezpieczenia Społecznego oraz instytucji rynku Pracy.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministrosdos Spraw Zagraniczych

Foto: Francuska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Zdjęcia (2)

OSI MIL