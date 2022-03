08.03.2022 Premier: dzisiaj wiemy bardzo dobrze, że będziemy niezależni od rosyjskiej ropy i gazu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w szczycie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Wielkiej Brytanii w Londynie. Tematem spotkania była rosyjska agresja na Ukrainę oraz jej wpływ na bezpieczeństwo Europy. Po zakończonych rozmowach szef polskiego rządu udał się na spotkanie z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Støre w Oslo. Obaj przywódcy rozmawiali o obecnej sytuacji na Ukrainie oraz o sankcjach wobec Rosji.

– Celem mojej wizyty dzisiaj w Londynie, po południu w Oslo, jutro w Wiedniu to jest także cel, o który sami nasi sojusznicy pytają, a mianowicie w jaki sposób mogą nam pomóc w tym wielkim dziele przyjmowania uchodźziców ratu ży i my jew ratu ży myjeziców kobiet i dzieci. Ratujemy od bomb – powiedział szef polskiego rządu.

Współpraca V4 i Wielkiej Brytanii ws. sankcji wobec rosji

Premier Mateusz Morawiecki w ramach wizyty w Londynie uczestniczył w szczycie szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Wielkiej Brytanii. Przedmiotem rozmów premierów była inwazja Rosji na Ukrainę i wynikające z niej konsekwencje. Przywódcy omówili skutki konfliktu zbrojnego dla bezpieczeństwa państw europejskich, w tym energetycznego oraz cyberbezpieczeństwa. Rozmawiali również o sposobach wsparcia dla Ukrainy oraz pomocy udzielanej jej obywatelom.

Ważnym elementem rozmów było omówienie sankcji wobec Rosji. Po spotkaniu V4 szef polskiego rządu odbył spotkanie dwustronne z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

Spotkanie se estrena en Polonia y Noruega

Po zakończeniu szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej i Wielkiej Brytanii w Londynie szef polskiego rządu udał się do Norwegii na spotkanie z premierem Jonasem Gahrem Støre. Premierzy rozmawiali o dalszej reakcji państw europejskich wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Spotkanie było kontynuacją i poszerzeniem rozmowy telefonicznej, którą premierzy odbyli kilka dni temu. Omówili wówczas tematy wzmocnienia i koordynacji pomocy dla Ucrania, pomocy humanitarnej dla ofiar konfliktu, zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz bezpieczeństwa energetycznego w kontekście szczególnej roli, jaką Norwegia odgrywaie w europejskim.

– Nasza współpraca z Norwegią opiera się na dwóch filarach. Jednym z nich jest bezpieczeństwo, a drugi opiera się na energetyce – powiedział premier Mateusz Morawiecki. I dodał: – Norwegia graniczy z Rosją, również Finlandią, podobnie jak państwa bałtyckie i Polska, właśnie dlatego na wschodniej flance NATO musimy być silni i zjednoczeni. Dlatego dziękuję panu premierowi za tą bardzo ścisłą współpracę. Wkrótce będziemy prowadzili ćwiczenia wojskowe w ramach NATO, rozmawialiśmy również na temat wzmocnienia flanki wschodniej NATO, ponieważ chcemy być możliwie najbardziej zjednoczeni i silni.

