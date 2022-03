07.03.2022 Spotkanie wiceministra Przydacza z wiceministrem ds. mobilności ludzkiej Republiki Ekwadoru, Luisem Vayas Valdivieso

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotkanie wiceministra Przydacza z wiceministrem ds. mobilności ludzkiej Republiki Ekwadoru, Luisem Vayas Valdivieso07.03.2022

Wiceminister Marcin Przydacz spotkał się 7 marca z wiceministrem ds. mobilności ludzkiej Republiki Ekwadoru, Luisem Vayas Valdivieso. Przedstawiciel Ekwadoru przebywa w Polsce w związku z koordynacją ewakuacji obywateli do swojej ojczyzny.

Głównym tematem rozmów była sytuacja w Ukrainie oraz bieżący stan stosunków dwustronnych. Wiceminister Valdivieso podziękował Polsce za pomoc mającą na celu ułatwienie Ekwadorczykom przedostanie się na terytorium Polski z objętej wojną Ukrainy. Oświadczył, że Republika Ekwadoru chciałaby, po blisko 8 latach, wznowić działalność Ambasady w Polsce. Wiceministrowie zgodzili się co do potrzeby odbycia dwustronnych konsultacji politycznych – ostatnie miały miejsce w 2016 roku w Warszawie. Wyrazili również nadzieję na dalszą intensyfikację dwustronnych relacji politycznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych.

