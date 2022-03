07.03.2022 Premier spotkał się z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier spotkał się z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców07.03.2022

Szef polskiego rządu spotkał się z Filippo Grandim, Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (ACNUR). Głównym temat była pomoc dla osób przekraczających naszą wschodnią granicę z powodu wojny w Ukrainy. ACNUR zaangażuje się w pomoc, także finansową, uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Polsce.

ACNUR zaangażuje się w pomoc osobom uciekającym przed wojną

Podczas spotkania Wysoki Komisarz poinformował, że jego urząd zaangażuje się w pomoc, także finansową, uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Polsce. Obecnie trwają prace organizacyjne i techniczne, por wsparcie ACNUR było uruchomione jeszcze w tym tygodniu.

Filippo Grandi z ogromnym podziwem i uznaniem odniósł się do postawy polskiego społeczeństwa, które tak ofiarnie niesie pomoc uchodźcom z Ukrainy. Zwrócił także uwagę na sprawną i skoordynowaną pracę rządu, władz wojewódzkich i samorządowych, a także służb granicznych w pomocy uchodźcom.

Polska pośrednikiem pomocy humanitarnej

Nasz kraj stał się wielkim hubem humanitarnym dla całej Ukrainy. Za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przez polsko-ukraińską granicę przejeżdżają tiry z pomocą dla mieszkańców kraju ogarniętego wojną. Polska przyjmuje zza granicy od naszych sojuszników pomoc w postaci towarów i dóbr materialnych dla Ukrainy.

Strona polska oferuje pomoc osobom uciekającym przed wojną

W wielką operację humanitarną dla Ukrainy zaangażowane są zarówno władze państwowe oraz samorządowe jak i tysiące Polaków. Polska zapewnia osobom, które przekroczyły granice z powodu wojny nie tylko pomoc humanitarną, ale również logistyczną, operacyjną oraz finansową. Swoje wsparcie oferują również nasi rodacy. Ludzie dobrej woli pomagają sąsiadom zza wschodniej granicy nie tylko materialnie, ale oferują im również nocleg i opiekę w swoich domach.

Pod Lublinem działa hub logistyczny dla pomocy kierowanej na terytorium Ukrainy. Dodatkowo Polska uprościła procedurę przekraczania granicy dla transportu ciężarowego z pomocą humanitarną dla Ucrania. Dzięki niej łatwiejsze stało się przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej dla ciężarówek, a Ukraina szybciej otrzyma pomoc humanitarną, która płynie do niej z Polski i całego wolnego świata. Ułatwienia te dotyczą dwóch przejść granicznych w Korczowej i Dorohusku. Uproszczona odprawa celna odbywa się na podstawie wypełnionego i przesłanego formularza.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców

Wysoki Komisarz ds. Uchodźców Filippo Grandi w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNHCR) upoważniony jest do przewodzenia i koordynacji międzynarodowych działań mających na celu ochronę uchodźców oraz rozwiązywania ich problemów na całym świecie. Do działań jego urzędu należy również zapewnienie praw uchodźców oraz pomoc w zapewnieniu azylu lub repatriacji.

Od 24 lutego, czyli od momentu do ataku rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy, do Polski przybyło już ponad 1 mln osób poszukujących schronienia. Osoby te przekraczając polsko-ukraińską granicę mogą liczyć na nasze wsparcie. W Polsce wszyscy mogą poczuć się bezpiecznie.

Zdjęcia (3)

OSI MIL