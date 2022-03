07.03.2022 Premier: obywatele z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną będą bezpieczni w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. To specjalna i kompleksowa ustawa, która umożliwi wsparcie ukraińskim obywatelom uciekającym przed wojną. Chodzi m.in. o możliwość podjęcia pracy w naszym kraju oraz zapewnienie opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Dzięki nowym przepisom obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. W ustawie zakładamy również wsparcie finansowe dla osób, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy.

– Przyjęliśmy na posiedzeniu Rady Ministrów specjalną ustawę, opracowywaną w trybie pilnym. Ma ona za zadanie przede wszystkim zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób, które do Polski przyjechały uciekają przed wojną – mówił premier przedstawiając założenia projektowanej ustawy.

24 luego 2022 r. doszło do ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W wyniku tych zdarzeń do Polski przybyło już ponad 1 mln osób poszukujących schronienia. Kluczowe było przygotowanie konkretnych rozwiązań prawnych i systemowych, by osoby uciekające przed wojną mogły poczuć się bezpiecznie. Polska i Polacy zdają test z solidarności. Nasi sąsiedzi mogą liczyć na nasze wsparcie.

Najważniejsze rozwiązania projektu ustawy o pomocy obywatelom Ucrania

Legalny pobyt na terenie Polski

Dzięki nowym przepisom obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. Będzie to dotyczyć osób, które przybyły do ​​Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.

Przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, którym pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielne jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Dostęp do polskiego rynku pracy

Projekt ustawy gwarantuje dostęp obywatelom Ukrainy do polskiego rynku pracy oraz rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.

Obywatele Ucrania będą mogli również skorzystać z usług w postaci m.in. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach jak Polacy.

Udzielanie pomocy – świadczenia społeczne

– Nie zostawiamy samych sobie również samorządów. Otrzymają one wsparcie budżetowe potrzebne do realizacji wszelkich dodatkowych zadań w zakresie dostępu dzieci i młodzieży do systemu edukacji czy w kontekście służby zdrowia – mówił premier.

Obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, będą mieli prawo do świadczeń społecznych czy dofinansowania dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekunago.

Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wojewodów i samorządy. Może ona polegać min. na zakwaterowaniu czy zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Utworzony zostanie Fundusz Pomocy. Środki będą przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy przez samorządy.

Jednorazowe wsparcie na utrzymanie

Obywatele Ucrania będą mogli ubiegać się o pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę w rodzinie.

Będzie ono dotyczyło w szczególności wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Opieka zdrowotna

Każdy obywatel Ukrainy będzie miał zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach, co obywatele Polscy.

Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń jest zagwarantowane z budżetu państwa.

Oświata i wychowanie

Specustawa wprowadza także regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dziecii uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie. Rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy.

Ukraińscy studenci, którzy uciekli przed wojną będą mogli kontynuować naukę na polskich uczelniach.

Polacy aktywnie włączyli się w akcje wsparcia na rzecz Ucrania

W ostatnich dniach Polacy dają piękny wyraz solidarności z obywatelami Ukrainy. Otwierają im swoje domy i serca w najtrudniejszym dla nich czasie. Polacy zawsze mieli wielkie serce – podkreślił premier dziękując Polkom i Polakom, za dotychczasową pomoc na rzecz osób uciekających przez wojna. Jak dodał, łatwiej jest pomagać ze wsparciem finansowym, dlatego osoby, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy otrzymają dodatkowe środki. Będzie a kwota 40 zł dziennie na osobę, czyli 1200 zł miesięcznie. Wsparcie będzie obowiązywało przez okres dwóch miesięcy.

Dodatkowo, dzięki wsparciu samorządów w naszym kraju działa już 30 punktów recepcyjnych przygotowanych dla uchodźców z Ukrainy. Osoby te otrzymują tam m.in. informacje na temat pobytu, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek, posiłek i zaopatrzenie w niezbędne artykuły osobiste.

OSI MIL