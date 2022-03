Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Google, jedna z czołowych firm w obszarze technologii, po raz kolejny wzmacnia swoje zaangażowanie w naszym kraju. Niespełna rok temu Warszawa stała się częścią globalnej sieci Google Cloud. Dziś Google zapowiada kolejne inwestycje w Polsce, których łączny koszt to ok. 2,7 mld EUR Firma planuje zakup oraz dalszy rozwój kompleksu biurowego The Varsovia HUB. Obok kwestii inwestycji, tematem spotkania była także wojna informacyjna prowadzona przez Rosję. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że dziś na wielkich firmach, takich jak Google, spoczywa dodatkowa odpowiedzialność za słowo i za prawdziwość przekazywanych informacji.

Nowa inwestycja Google o wartości ok. 2,7 mld EUR

Google kontynuuje inwestycje w Polsce. W ubiegłym roku firma otworzyła swoje nowe biuro w The Varsovia HUB. Dziś Google Polska ogłosiło zakup i dalszy rozwój tego kompleksu biurowego. – Dziś wzmacniamy nasze zaangażowanie w Polsce, inwestując blisko 2,7 mld zł w zakup i dalszy rozwój kompleksu biurowego The Varsovia HUB, w samym sercu stolicy. Już w roku zeszłym ulokowaliśmy i otworzyliśmy w tym budynku nasze Nowe biuro – tworząc miejsce Pracy zespołów odpowiadających za rozwój najbardziej zaawansowanych rozwiązań la nube de Google, z ktorých korzystają nasi klienci na całym Świecie – napisała w oświadczeniu Dyrektor Google Polska Magdalena Kotlarczyk.Podczas wizyty w siedzibie Warszawskiej Google Polska, Premier Mateusz Morawiecki podziękował firmie za to, że inwestuje razem z Polska w najbardziej zaawansowane Technologie: – Bardzo dziękuję za wieloletnią obecność firmy Google w Warszawie, za moje wielokrotnie odbywane rozmowy z kierownictwem firmy Google i za to, że Udalo się dzisiaj ogłosić tę kolejną potężną i wysoce zaawansowaną technologicznie inwestycję.

Warszawa częścią globalnej sieci Google Cloud

To nie pierwsza duża inwestycja Google w Polsce. Niespełna rok temu – w kwietniu 2021 r. – Warszawa stała się częścią globalnej sieci Google Cloud. Była to pierwsza tego typu inwestycja w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie największa do tej pory inwestycja Google w Polsce. Dyrektor Google Polska podkreśliła, że ​​biuro w polskiej stolicy już teraz jest największym biurem rozwijającym technologie chmury obliczeniowej Google w Europie. – Wraz z nową inwestycją, w naszych warszawskich biurach będziemy mogli zapewnić przestrzeń do pracy dla 2500 pracowników, z potencjałem na dalszy jej rozwój w miarę potrzeb. Stanowi ona też symbol naszego długoterminowego przekonania o potencjale, jaki Polska i cały region mają jako atrakcyjne miejsce dla najbardziej utalentowanych specjalistów i specjalistek, tworząc doskonałe środowisko do rozwoju przełomowych technologii – podkaśli.

Odpowiedzialność za słowo i za prawdziwość przekazywanych informacji w obliczu wojny w Ucrania

Wojna prowadzona przez Rosję, to nie tylko działania zbrojne, ale także dezinformacja. – Dziś na wielkich firmach, takich jak Google, spoczywa dodatkowa odpowiedzialność. Para bromear odpowiedzialność za słowo i za prawdziwość przekazywanych informacji. To odpowiedzialność za eliminowanie fake news oraz za ograniczenie wpływu rosyjskiej propagandy – poinformował szef polskiego rządu.Premier dodał, że rosyjska propaganda jest tym, co stanowi dodatkową, ukrytą broń po stronie isajd Putina: – “Metadium broń po stronie isaj d Putina: – es un arma”. Czyli dzisiaj różnego rodzaju informacje – a Google to jednocześnie potężna firma zarządzająca informacją, prawdziwością tej informacji – dzisiaj to medium jest używane przez państwa zbójeckie, przez Rosję, do niszczenia sfery wolno. Do ograniczania szans w przyjściu z pomocą i do ograniczania niesienia pomocy naszym ukraińskim sąsiadom.

Rozmowa polskiego premiera z prezesem Google

W ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki brał udział w wideokonferencji z prezesem Google Sundarem Pichaiem. Głównym tematem rozmowy była wojna informacyjna – przede wszystkim w kontekście działań podejmowanych przez Kreml. W trakcie rozmowy prezes Pichai zapewnił premiera Morawieckiego, że zespoły Google działają 24 godziny na dobę we wszystkich krytycznych obszarach – dezinformacji, cyberbezpieczeństwa, spraw humanitarnych i zapewniania dostępu do zweryfikowanych informac. W związku z decyzjami kilku rządów, w tym Polski, Google zablokował dostęp do niektórych rosyjskich kanałów na YouTube w tych krajach.Więcej na temat rozmowy przeczytasz na stronie.

Google wesprze lokalne organizacje pomagające Ukraińcom

Jak podkreśla dyrektor Magdalena Kotlarczyk, w obecnej trudnej sytuacji, Google skupia się także na pomocy Ukrainie, która została zaatakowana przez Rosję. – W ubiegłym tygodniu ogłosiliśmy, że Google przeznaczy blisko 40 mln zł lokalnym organizacjom, które pomagają osobom uciekającym do Polski przed wojną w Ukrainie. Środki zostaną przeznaczone na bezpośrednią pomoc humanitarną i wsparcie dla uchodźców w pierwszych tygodniach po ich przyjeździe, a także na realizację ich długoterminowych potrzeb – poinformowała w oświadczeniu. Oprócz tego firma utworzy centrum, w którym organizacje pozarządowe będą oferować pomoc prawną i psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy. Centrum będzie mieściło się w Campusie Google for Startups w warszawskiej dzielnicy Praga.

