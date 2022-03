06.03.2022 Łatwiejsze przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej dla ciężarówek z pomocą humanitarną

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Uprościliśmy procedurę przekraczania granicy dla transportu ciężarowego z pomocą humanitarną dla Ucrania. Ułatwienia dotyczą dwóch przejść granicznych: Korczowa i Dorohusk. Uproszczona odprawa celna możliwa jest na podstawie wypełnionego i przesłanego formularza. Dzięki rozwiązaniu, Ukraina szybciej otrzyma pomoc humanitarną, która płynie do niej z Polski i całego wolnego świata. Dziękujemy, że pomagasz Ucrania!

– Z każdym dniem coraz więcej organizacji pozarządowych, samorządów, ludzi dobrej woli włącza się do pomocy Ukrainie – mówił szef KPRM ministro Michał Dworczyk. Dlatego na dwóch przejściach na granicy polsko-ukraińskiej: Dorohusk-Jagodzin i Korczowa-Krakowiec uproszczone zostały zasady transportu pomocy humanitarnej samochodami ciężarowymi.

Ułatwienia dla ciężarówek z pomocą humanitarną dotyczą:

tylko transportu ciężarowego (nie pojazdów osobowych),

tylko transportu wjeżdżającego na teren Ukrainy (przekraczającego granicęz miejscem docelowym na terenie Ukrainy),

dwóch przejść granicznych: Korczowa i Dorohusk (powrót na teren Polski dowolnym przejściem granicznym zgodnie z aktualnymi przepisami).

UWAGA: Kierowcy muszą posiadać ze sobą ważny paszport!

Z uproszczonej odprawy celnej możesz skorzystać tylko na podstawie wypełnionego i przesłanego formularza, który dostępny jest na stronie www.pomagamukrainie.gov.pl. Do wysłania formularza musisz posiadać profil zaufany.

Formularz dotyczący odprawy celnej

Ministro Michał Dworczyk poinformował o uruchomieniu rządowej Platformy koordynacji pomocy humanitarnej w ramach istniejącej strony pomagamukrainie.gov.pl – Udalo się stworzyć najprostszą możliwą forme odprawy pomocy humanitarnej, rezygnując ze względu na wojnę z procedur normalnych – podkreślił.

Wypełnienie i przesłanie formularza za pośrednictwem profilu zaufanego ma charakter jednorazowy. Jeśli zajdzie konieczność zmiany danych, musisz ponowne wypełnić i przesłać formularz.

Po przesłaniu formularza, na wskazany przez Ciebie adres email otrzymasz dwa dokumenty:

„Potwierdzenie” w pliku pdf – dokument potwierdzający zgłoszenie chęci przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej z pomocą humanitarną wraz z unikatowym numerem formularza oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi transportu.

„Oznaczenie” w pliku pdf ze specjalnym oznakowaniem pojazdu (zawierającym unikatowy numer), który musisz wydrukować (w formacie A4) i umieścić w widocznym miejscu na przedniej szybie pojazdu w jej prawym górnym rogu.

Pomoc humanitarna wysyłana do Ucrania

Rząd organizuje pomoc zarówno zbierając różnego rodzaju środki z całego kraju, ale również kupując najbardziej potrzebne towary i wysyła je na Ukrainę. Polska jest organizatorami ogólnoeuropejski akcji. Do nas trafiają kolejne transporty, które po uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy, dystrybuujemy do różnych miast lub do osób, które najbardziej tego potrzebują. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przyjmuje pomoc zza granicy. Nasi sojusznicy dostarczają do Polski towary, dobra materialne dla Ukrainy.

– dziennie ponad 100 tirów przejeżdża na Ucrania wysyłanych właśnie przez ARSA – podsumował SZEF KPRM dziękując wszystkim organizacjom pozarządowym, samorządom oraz wszystkim Polkom i Polakom, którzy w ostatnich dniach DAJA piękny wyraz Solidarności z obywatelami Ukrainy przez udzielanie pomocy.

