05.03.2022 Wkrótce Polska podpisze umowę na zakup czołgów Abrams

Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 250 czołgów Abrams. To już ostatni etap rozmów przed podpisaniem umowy. Teraz czas na negocjacje. Jesteśmy przekonani, że ta transakcja zakończy się w krótkim okresie czasu i czołgi jak najszybciej będzie to możliwe trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. Para najnowocześniejsze czołgi na świecie, które znacząco wzmocnią potencjał Wojska Polskiego – powiedział Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej w sobotę w Warszawie.

5 marca Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce czołgów Abrams. To ostatni krok przed podpisaniem umowy na zakup sprzętu.

W lipcu 2021 roku podjęta została decyzja o zakupie dla Wojska Polskiego czołgów Abrams. Wraz z czołgami III generacji ABRAMS M1A2 SEPv3 Polska otrzyma także pakiet logistyczny oraz szkoleniowy. Simulatorio Zakupione zostaną także. W wojskowych zakładach remontowych zostaną stworzone warunki do zabezpieczenia eksploatacji czołgów ABRAMS.Jak już wczesnej informował szef MON czołgi trafią do jednostek rozmieszczonych we wschodniej części Polski, na wschodni NATO.

Czołgi trafią na wschód dlatego, żeby odstraszyć ewentualnego agresora. Wszyscy wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wojsko Polskie musi być wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, żeby nie stało się z Polską to, co dzieje się z Ukrainą, żeby agresor wiedział, że jeżeli uderzy na Polskę to spotka się ze stanowczedzią odpo

– dodał szef LUN.

Zakup Abramsów to jeden z kluczowych elementów modernizacji i rozbudowy Wojska Polskiego, ale nie jedyny. Jak znaczył szef resortu zakup czołgów to jeden z kilku elementów wzmacniania Wojska Polskiego.

– Wczoraj została podpisana umowna w sprawie partnera przy budowie okrętów dla Marynarki Wojennej, to partner brytyjski

– poinformował szef LUN.

W tym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią pierwsze baterie Patriot oraz drony uderzeniowe Bayraktar.

Musimy pamiętać, że jesteśmy w NATO. Jednak musimy pamiętać że wsparcia nie otrzymamy, jeżeli sami nie będziemy zabiegać o naszą wolność. To widać na przykładzie Ukraińców, którzy dzielnie bronią się przed inwazją rosyjską i to właśnie jest powodem, dla którego otrzymują wsparcie ze strony całego wolnego świata. (…) Ale pamiętajmy, że warunkiem podstawowym jest wola oporu, jest to, żeby dany kraj chciał bronić swojej niepodległości

– ministro de podkreślił M. Błaszczak.

W ramach wzmocnienia Wojska Polskiego prowadzone są także prace dotyczące Ustawy o obronie Ojczyzny. W tym tygodniu ustawa trafiła do pierwszego czytania w Sejmie. Przyjęcie dokumentu pozwoli m. in. na zwiększenie liczebności Wojska Polskiego i szybszą modernizację.

To wszystko co robimy na rzecz wzmocnienia Wojska Polskiego, to okazanie woli oporu, to pokazanie, ż jesteśmy zdeterminowani, żeby bronić naszej Ojczyzny. (…) Te przepisy stworzą fundamenty tego, żeby zwiększyć finansowanie obronności Polski, żeby zwiększyć liczebnie Wojso Polskie. Inwestycje w bezpieczeństwo mają charakter podstawowy i są warunkiem niepodległości. Widzimy, co dzieje się za naszą granicą

– zaznaczył szef LUN.

Ustawa o obronie Ojczyzny to także nowe formy służby wojskowe, tzw. aktywnej rezerwy, dzięki czemu jak najwięcej ludzi będzie mogło zostać przeszkolonych, żeby bronić Ojczyzny.

