05.03.2022 Premier: Ukraińcy walczą o bezpieczeństwo całego Paktu Północnoatlantyckiego

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Rzeszowie z Sekretarzem Stanu USA Antónimo Blinkenem. Głównym tematem rozmów była obecna sytuacja w Ukrainie oraz wzmocnienie wschodniej flanki NATO. W Polsce obecnie przebywa już ponad 10 tys. amerykańskich żołnierzy. W tym tygodniu szef polskiego rządu rozmawiał telefonicznie z wiceprezydent USA Kamalą Harris o wsparciu i pomocy dla Ukrainy w związku z barbarzyńską agresją Rosji. Prezydent RP Andrzej Duda pozostaje także w stałym kontakcie z prezydentem USA Joe Bidenem.

Sankcje sposobem na powstrzymanie agresji Rosji

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki poruszył w rozmowie z Sekretarzem Stanu USA Antónimo Blinkenem temat sankcji, które stają się coraz bardziej bolesne dla Rosji. Nakładanie kolejnych ograniczeń jest ważnym elementem powstrzymania prezydenta Putina przed kolejnymi działaniami w Ukrainie. Pakt Północnoatlantycki nie jest w stanie wojny z Rosją, dlatego nakładane sankcje mogą dopomóc w zakończeniu konfliktu i utrzymaniu suwerenności Ukrainy.

– Rozmawialiśmy o tym, aby sankcje były szczelne. A znaczy, żeby nie było banków, które by nie podlegały wyłączeniu z systemu SWIFT. Aby zamrożenie aktywów było możliwie szerokie – powiedział premier Mateusz Morawiecki. I dodał: – Wspomniałem Sekretarzowi Stanu o tym jaką rolę my odgrywamy w tym zakresie w Unii Europejskiej i o szczycie Rady Europejskiej, który będzie za kilka dni w Paryżu. Wspomniałem również o tym, że sankcje muszą być bardzo zdecydowane, miażdżące i zdecydowanie uderzające w machinę wojenną Władimira Putina.

Alternatywne źródła dostaw surowców energetycznych

Tematem wspólnych rozmów polskiego premiera i amerykańskiego Sekretarza Stanu były również alternatywne źródła dostaw gazu i ropy. Obecnie te surowce w dużej mierze pochodzą z Rosji, dając tym samym nieprzerwany wpływ gotówki. Dzięki stałemu dostępowi do środków prezydent Putin może kontynuować działania wojenne w Ucrania. Wszelkie działania odcinające od dalszego finansowania Rosji pokazują, że Polska jest nieprzerwanie jednym z sojuszników Ukrainy.

Wzmocnienie wschodniej flanki OTAN

Zarówno szef polskiego rządu, jak i Sekretarz Stanu podkreślili rolę Stanów Zjednoczonych w kontekście wzmocnienia wschodniej flanki NATO. W Polsce obecnie przebywa ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Zabiega o to, żeby te siły zwiększyć. Cały czas dostarczany jest do nas odpowiedni sprzęt wojskowy, żeby bronić naszego nieba. Te działania powodują, że możemy czuć się jeszcze bardziej bezpieczni.

– Sytuacja w Ukrainie to rzecz bez precedensu w ostatnich dziesięcioleciach. Musimy razem – z naszymi sojusznikami, ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami członkowskimi Paktu Północnoatlantyckiego – budować jeszcze mocniejszą architekturę bezpieczeństwa we wschodniej części Europy i Unii Europejskiej – powiedziałł I dodał: – Z satysfakcją mogę odnotować, że pan Sekretarz Stanu Anthony Blinken również w pełni zgadza się z koniecznością wzmocnienia wschodniej flanki NATO, umocnienia bezpieczeństwa Polski, Litwy, Rumunii, Węgier i S

Rozmowa telefoniczna z prezydentem oraz wiceprezydent USA

Potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO i zapewnienia bezpieczeństwa członkom sojuszu potwierdziła także, w rozmowie telefonicznej z premier Mateusz Morawiecki, wiceprezydent USA Kamalą Harris. Tematem rozmowy szefa polskiego rządu i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych były również kwestie dotyczące wsparcia oraz pomocy dla Ukrainy. Dodatkowo Prezydent RP Andrzej Duda jest w stałym kontakcie telefonicznym z prezydentem USA Joe Bidenem. Biały Dom podkreśla zobowiązanie Stanów Zjednoczonych na rzecz bezpieczeństwa Polski i wszystkich sojuszników NATO. Amerykański prezydent jest wdzięczny za naszą postawę. Podkreślił również, żebyśmy byli spokojni, ponieważ artykuł 5. działa i USA razem z pozostałą częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego gwarantują nasze bezpieczeństwo.

