05.03.2022 Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Støre

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Królestwa Norwegii Jonasem Gahrem Støre05.03.2022

5 marca szef polskiego rządu rozmawiał z premierem Norwegii. Rozmowa stanowiła element bieżących działań koordynacyjnych polskiego premiera w zakresie solidarnej odpowiedzi Europy na bezprawny atak Rosji na Ukrainę. Premierzy omówili kwestie koordynacji wszechstronnej pomocy dla Ukrainy oraz pomocy humanitarnej wobec osób chroniących się przed działaniami wojennymi. Política rozmawiali również o wzmocnieniu sankcji wobec Rosji oraz na temat bezpieczeństwa i obrony. Ważnym wątkiem było bezpieczeństwo energetyczne – w kontekście kluczowej roli, jaką odgrywa Norwegia w europejskim systemie dostaw.

Noruega aktywna na wschodniej flance OTAN

Od początku marca dodatkowe oddziały norweskie są rozmieszczane na Litwie w ramach NATO-wskiej wielonarodowej grupy bojowej. Zapewniają one wzmocnienie wschodniej flanki w odpowiedzi na niesprowokowaną inwazję Rosji na Ukrainę. La OTAN bromea gotowe do obrony wszystkich sojuszników przed aktami agresji.

Wkład Norwegii w bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej

Państwa członkowskie Unii Europejskiej importują ponad 80% zużywanego gazu, z czego ponad 20% pochodzi z Norwegii. Polska domaga się nałożenia unijnego embarga na rosyjski gaz, ropę i węgiel. Wśród istniejących źródeł potencjalnego zwiększenia importu gazu do UE wymienia się między innymi Norwegię.

Polska pomoc humanitarna dla Ukraińców

Polska zapewnia uchodźcom z Ukrainy wszechstronną pomoc humanitarną, logistyczną, operacyjną i finansową. W wielką humanitarną operację dla Ukrainy zaangażowane są władze państwowe i samorządowe oraz tysiące Polaków. Strona polska oferuje pomoc osobom uciekającym przed wojną. Pod Lublinem działa hub logistyczny dla pomocy kierowanej na terytorium Ukrainy.

