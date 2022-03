04.03.2022 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli

Source: Government of Poland in Polish

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli04.03.2022

Minister Zbigniew Rau wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO, które odbyło się 4 marca 2022 w Brukseli. W obradach uczestniczyli również ministrowie spraw zagranicznych Szwecji i Finlandii oraz Wysoki Przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Swoje wystąpienie wygłosił także minister spraw zagranicznych Ukrainy. Posiedzenie było w całości poświęcone rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz obecnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie.

Sojusznicy zdecydowanie potępili brutalną agresję Rosji i Białorusi na Ukrainę oraz bombardowanie i ostrzeliwanie celów cywilnych. Podkreślono, że zarówno Rosja, jak i Białoruś powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności za tę niczym niesprowokowaną agresję na suwerenne państwo.

Sojusznicy zgodnie ocenili, że w obliczu rosyjskiej napaści zbrojnej na Ukrainę nastąpiła fundamentalna zmiana środowiska bezpieczeństwa, co wymagać będzie radykalnej adaptacji postawy odstraszania i obrony NATO. Ministrowie spraw zagranicznych potwierdzili konieczność znacznego wzmocnienia wschodniej flanki, by zagwarantować skuteczną obronę terytorium NATO. Minister Rau wskazał, że NATO musi posiadać wiarygodne zdolności wzmocnienia, gotowe do natychmiastowego reagowania na wypadek naruszenia granic Sojuszu.

Sojusznicy uznali, że Rosja dokonując inwazji na Ukrainę po raz kolejny złamała główne założenia Aktu Stanowiącego NATO-Rosja.

Przedmiotem dyskusji było także wsparcie Ukrainy, walczącej o wolność i transatlantyckie wartości. Sojusznicy zobowiązali się do udzielenia pomocy zarówno wojskowej, by umożliwić Ukrainie dalszą obronę jej terytorium, jak i humanitarnej. Szefowie dyplomacji kładli nacisk nie tylko na pomoc dla uchodźców, ale także na konieczność stworzenia korytarzy humanitarnych celem dostarczenia pomocy i pożywienia dla ludności cywilnej.

Na marginesie obrad szef polskiej dyplomacji odbył spotkania dwustronne ze swoimi odpowiednikami z Wielkiej Brytanii, Litwy i Norwegii. Stanowiły one okazję do pogłębionej dyskusji nt. współpracy w zakresie wsparcia dla Ukrainy, zarówno w wymiarze wojskowym jak i humanitarnym. Wiodącym wątkiem rozmów było zapewnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

