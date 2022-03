04.03.2022 Premier Mateusza Morawieckiego rozmawiał z premierem Królestwa Belgii Alexandrem De Croo o wsparciu dla Ukrainy

Source: Government of Poland in Polish

Premier Mateusza Morawieckiego rozmawiał z premierem Królestwa Belgii Alexandrem De Croo o wsparciu dla Ukrainy04.03.2022

4 marca szef polskiego rządu rozmawiał z premierem Belgii. Celem rozmowy były bieżące uzgodnienia w zakresie solidarnej odpowiedzi na bezprawny atak Rosji na Ukrainę. Politycy poruszyli m.in. kwestie wzmocnienia i koordynacji wszechstronnej pomocy dla Ukrainy, w tym pomocy humanitarnej dla osób uciekających przed wojną. Premierzy omówili także zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i obrony.

Belgia aktywna na wschodniej flance NATO

Po rosyjskim ataku na Ukrainę premier Belgii zapowiedział wysłanie 300 żołnierzy do Rumunii w ramach wzmacniania przez NATO wschodniej flanki. Jest to kolejny kraj członkowski sojuszu, który zadeklarował wsparcie. Dodatkowe siły wojskowe zdecydowało się skierować do nas także USA.

Ukraińcy mogą liczyć na wsparcie Polaków

Polska udziela pomocy humanitarnej Ukrainie od początku kryzysu. Oferujemy wsparcie dla uchodźców oraz dla osób oczekujących na przekroczenie polskiej granicy. Pomoc kierowana jest także na terytorium Ukrainy. Centrum Reagowania Kryzysowego Komisji Europejskiej (ERCC) tworzy w Polsce hub logistyczny dla pomocy płynącej ze wszystkich państw członkowskich.

Pomoc Ukrainie

Polska zapewnia uchodźcom z Ukrainy wszechstronną pomoc logistyczną, operacyjną, finansową i humanitarną. W działanie zaangażowane są władze państwowe i samorządowe oraz tysiące Polek i Polaków.

Solidarna reakcja naszego społeczeństwa spotkała się z międzynarodowym uznaniem. Osoby deklarujące wsparcie i szukające pomocy mogą korzystać z portalu pomagam Ukrainie.

