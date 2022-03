04.03.2022 Minister Konrad Szymański wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady ds. Ogólnych we Francji

Source: Government of Poland in Polish

Minister Konrad Szymański wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady ds. Ogólnych we Francji04.03.2022

3 i 4 marca 2022 r. minister Konrad Szymański wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady do spraw Ogólnych w Arles we Francji. Kluczowym elementem dyskusji była sytuacja na Ukrainie w związku z agresją Rosji.

Minister Konrad Szymański podkreślił, że reakcja Unii Europejskiej wobec agresji Rosji na Ukrainę, dokonanej z niezaprzeczalnym naruszeniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego, zdecyduje o roli i pozycji Europy na dziesięciolecia.

W dyskusji przedstawiciel Polski wskazał na konieczność uzgodnienia dalej idących sankcji finansowych oraz sankcji energetycznych, utrzymania ścisłej koordynacji transatlantyckiej oraz przygotowania planu odbudowy dla Ukrainy.

Debata ministrów w tym punkcie była przygotowaniem do nieformalnego spotkania szefów państw i rządów, które odbędzie się 11 marca w Paryżu.

Rada ds. Ogólnych przedyskutowała również aktualne instrumenty ochrony praworządności oraz rolę instytucji Unii Europejskiej wobec wniosków końcowych Konferencji nt. przyszłości Europy.

