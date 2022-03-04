Усиливаются меры воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также прав граждан РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Федеральный закон представил на заседании СФ А. Клишас.

Сенаторы поддержали изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». По этому вопросу выступил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

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Согласно документу, в статьи 1 и 2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» вносятся изменения, в соответствии с которыми меры воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, будут применяться ко всем гражданам иностранных государств и лицам без гражданства (изначально данные меры распространялись на граждан США).

К таким мерам отнесены запрет на въезд в Российскую Федерацию и включение в соответствующий список иностранных граждан и лиц без гражданства, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, совершивших преступления в отношении граждан РФ, находящихся за рубежом, или причастных к их совершению. В этот список также могут быть включены лица, наделенные государственными (должностными) полномочиями, действия либо решения которых способствовали освобождению от ответственности лиц, совершивших такие преступления или причастных к ним, причастных к похищению и незаконному лишению свободы граждан РФ, вынесших несправедливые приговоры либо осуществляющих необоснованное юридическое преследование граждан РФ, принявших решения, нарушившие права и законные интересы граждан РФ.

Федеральным законом в качестве меры воздействия также определен арест на территории Российской Федерации финансовых или иных активов названных лиц, запрет на любые сделки с их собственностью и инвестициями, на распоряжение имуществом, находящимся на территории РФ. Предусматривается приостановление деятельности на территории РФ находящихся под их контролем юридических лиц, приостановление их полномочий (членства) в советах директоров или иных органах управления организаций, зарегистрированных в РФ.

Согласно закону, список иностранных граждан и лиц без гражданства, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию, и список организаций, деятельность которых приостановлена, ведутся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений РФ.

Корреспондирующие изменения вносятся в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В соответствии с поправками, въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в случае, если указанное лицо включено в список лиц, которым въезд в страну запрещен в соответствии с положениями вышеуказанного Федерального закона.

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