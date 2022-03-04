СФ одобрил закон о мерах по стабилизации ситуации на российском фондовом рынке

Source: Russia – Council of the Federation

Внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты.

Совет Федерации одобрил закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году».

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Как сообщил председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области предлагается закрепить в Бюджетном кодексе положения, предусматривающие возможность размещения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги Российской Федерации.

Кроме того, в целях инвестирования средств ФНБ в государственные ценные бумаги РФ предлагается предусмотреть возможность их приобретения до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ семипроцентного «порога». Аналогичное исключение предлагается предусмотреть также для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов в целях создания правовых оснований для приобретения Минфином России на вторичном рынке акций российских эмитентов. Приобретение указанных акций по текущим заниженным ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.

Предусматривается возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета, региональных и местных бюджетов в 2022 году с их последующим использованием на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки.

Также в целях обеспечения возможности оперативного использования дополнительных ненефтегазовых доходов федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки предлагается установить, что общий объем расходов федерального бюджета может быть увеличен в пределах суммы их поступления в 2022 году с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ.

В целях нивелирования негативных последствий принимаемых ограничительных мер и обеспечения сбалансированности федерального бюджета в условиях высокой волатильности рынков капитала предусмотрена возможность использования в 2022 году дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета для замещения государственных заимствований, исполнения публичных нормативных обязательств РФ, погашения государственного долга России, а также финансового обеспечения иных приоритетных мероприятий по решению Правительства РФ.

Также предусмотрена возможность направления субъектами РФ в 2022 году средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, ранее предоставленных регионам из федерального бюджета, на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансовый сектор.

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