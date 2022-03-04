Совет Федерации одобрил закон, обеспечивающий устойчивое развитие в условиях санкционного давления

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил А. Кутепов.

Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования механизмов, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие в условиях санкционного давления со стороны иностранных государств.

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Документ представил председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

Сенатор сообщил, что закон направлен на защиту национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

Учреждается новая редакция отдельных положений о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Устанавливается право Правительства РФ при осуществлении закупки способом электронного запроса котировок, где начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, принять решение об увеличении этой цены и годового объема закупок в целях приобретения отдельных наименований медицинских изделий. Устанавливается право до 1 января 2023 года менять существенные условия контракта по соглашению сторон.

Расширяется перечень случаев закупок у единственного поставщика в части покупки медицинского оборудования и лекарственных средств. Предусматривается до 31 декабря 2022 года право Правительства РФ, а также высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ предусматривать иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика, а также порядок осуществления закупок в таких случаях.

Вносятся изменения в законы «О государственной социальной помощи», «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и «О страховых пенсиях», предоставляющие полномочия Правительству РФ принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, пенсий военнослужащих и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя», пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и пенсий членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава.

Одновременно Правительству РФ предоставляется право принимать решение о дополнительном увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента при расчете страховой пенсии, а также о дополнительной индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Данные инструменты позволяют увеличивать размер страховой пенсии. Эти меры предоставят возможность Правительству РФ оперативно повышать выплаты пенсионерам в условиях роста инфляции, поддержать наиболее социально уязвимую группу граждан.

Учреждается новая редакция отдельных положений Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» с предоставлением Правительству РФ права определить порядок государственной регистрации лекарственных препаратов. Вносятся изменения в документы, содержащиеся в их регистрационном досье в случае дефектуры лекарственных препаратов или риска ее возникновения в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера. Устанавливаются особенности государственного регулирования предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, в зависимости от изменения курса иностранной валюты.

Правительство РФ наделяется правом принять решение об установлении ограничений на вывоз из Российской Федерации медицинских изделий, ранее ввезенных туда с территорий стран, принявших решение о введении в отношении России ограничительных мер экономического характера.

В целях стимулирования создания и развития на территории РФ производства лекарственных препаратов для медицинского применения или медицинских изделий, которые не имеют российских аналогов, Правительство Российской Федерации вправе принять решение об установлении особенностей лицензирования фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств, деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий.

С целью поддержания фондового рынка публичным акционерным обществам дается право до 31 декабря 2022 года приобретать размещенные ими акции при наличии в совокупности ряда условий, в частности, акции должны приобретаться на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов.

Федеральным законом установлена возможность для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства обратиться к кредитору с требованием о предоставлении им «кредитных каникул», при условии, что соответствующий кредитный договор был заключен в период до 1 марта 2022 года. Соответствующее право заемщика может быть реализовано в период с 1 марта по 30 сентября 2022 г. Предусмотрено право Правительства РФ продлить указанный период действия «кредитных каникул». Если заемщик воспользовался правом на кредитные каникулы в «ковидный период», то это не препятствует ему в реализации права на кредитные каникулы в указанный период действия санкций.

Реализация норм закона будет способствовать оперативному принятию мер Правительством РФ в целях поддержки субъектов экономической деятельности и созданию условий для устойчивого экономического развития в обстоятельствах санкционного давления со стороны иностранных государств, а также обеспечению защиты российских граждан посредством устранения рисков пенсионного обеспечения, осуществления социального страхования, оказания медицинской помощи, обеспечения лекарственными препаратами в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.

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