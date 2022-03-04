Сенаторы поддержали меры по стабилизации ситуации на российском фондовом рынке

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам провел А. Артамонов.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате одобрить изменения в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году.

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Провел заседание председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

Закон представили заместитель директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Министерства финансов РФ Василий Хритинин и первый заместитель председателя Комитета СФ Елена Перминова. ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области

Предлагается закрепить в Бюджетном кодексе положения, предусматривающие возможность размещения средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги Российской Федерации.

Кроме того, в целях инвестирования средств ФНБ в государственные ценные бумаги РФ предлагается предусмотреть возможность их приобретения до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ семипроцентного «порога». Аналогичное исключение предлагается предусмотреть также для акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов в целях создания правовых оснований для приобретения Минфином России на вторичном рынке акций российских эмитентов. Приобретение указанных акций по текущим заниженным ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке.

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Анатолий Артамонов

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Сергей Иванов

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Евгений Савченко

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Павел Тараканов

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

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Предусматривается возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований в ходе исполнения федерального бюджета, региональных и местных бюджетов в 2022 году с их последующим использованием на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора, а также на иные цели, определенные Правительством РФ, высшим исполнительным органом субъекта РФ, местной администрацией соответственно.

Также в целях обеспечения возможности оперативного использования дополнительных ненефтегазовых доходов федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансовый сектор предлагается установить, что общий объем расходов федерального бюджета может быть увеличен в пределах суммы их поступления в 2022 году с соответствующим увеличением бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ.

В целях нивелирования негативных последствий принимаемых ограничительных мер и обеспечения сбалансированности федерального бюджета в условиях высокой волатильности рынков капитала предусмотрена возможность использования в 2022 году дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета для замещения государственных заимствований, исполнения публичных нормативных обязательств РФ, погашения государственного долга России, а также финансового обеспечения иных приоритетных мероприятий по решению Правительства РФ.

Также предусмотрена возможность направления субъектами РФ в 2022 году средств, высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов, ранее предоставленных регионам из федерального бюджета, на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансовый сектор.

Комитет СФ рекомендовал одобрить изменения в Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о продлении срока «амнистии капитала», а также изменения в статью 76.1 Уголовного кодекса РФ о продлении срока действия нормы по освобождению от уголовной ответственности по делам о преступлениях экономической направленности. Документы представил заместитель председателя Комитета СФ Андрей Епишин. ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области

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