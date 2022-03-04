Продлен срок действия нормы по освобождению от уголовной ответственности за преступления экономической направленности

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представила сенатор И. Рукавишникова.

Одобрены изменения в статью 76(1) Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о продлении срока действия нормы по освобождению от уголовной ответственности по делам о преступлениях экономической направленности.

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Докладчиком по вопросу выступила первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области

«Изменения предусматривают продление срока действия амнистии капитала, которое устанавливает возможность освобождения физических лиц от уголовной ответственности по делам о преступлениях экономической направленности», — сказала сенатор.

По ее словам, в частности, это касается лиц, представивших в налоговый орган в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года специальную декларацию.

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