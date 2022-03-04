Добыча и поставки газа: итоги двух месяцев

Source: Gazprom in Russian

Релиз

1 марта 2022, 13:35

В январе-феврале 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 89,4 млрд куб. м газа — на уровне аналогичного периода прошлого года.

Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок в связи с теплой для февраля погодой снизились на 5,9% (на 4 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 23,2 млрд куб. м — на 32,6% (на 11,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. В феврале поставки относительно прошлого года увеличились, в частности, в Италию — на 135,5%, в Польшу — на 41,1%, в Болгарию — на 26,4%, в Словению — на 53,7%, в Боснию и Герцеговину — на 17,6%.

Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 27 февраля объем активного газа в европейских подземных хранилищах упал до 28,8 млрд куб. м. Это на 21,3% (на 7,8 млрд куб. м) меньше показателя прошлого года и на 0,4 млрд куб. м ниже исторических минимальных значений на эту дату. Закачанный в летний сезон 2021 года газ уже выбран из ПХГ Европы на 100%, до нуля. Теперь отбор идет из объемов, которые были закачаны в предыдущие годы.

Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 10,2 млрд куб. м. Это на 44,1% (на 8,1 млрд куб. м) ниже показателя прошлого года и на 5,1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле 2021 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

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