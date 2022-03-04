«Газпром» и ЛУКОЙЛ обсудили вопросы сотрудничества

Source: Gazprom in Russian

Релиз

2 марта 2022, 19:50

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества. В частности, был рассмотрен ход реализации проекта разработки Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе (НАО).

Справка

Между ПАО «Газпром» и ПАО «ЛУКОЙЛ» действует Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве на 2014–2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему «Газпрома».

В 2020 году «Газпром» и ЛУКОЙЛ подписали Основное соглашение об условиях реализации проекта освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений в НАО. Для реализации проекта в 2021 году создана совместная проектная компания — ООО «Лаявожнефтегаз». «Газпром» передал ей лицензию на пользование участком недр, включающим Ванейвисское и Лаявожское месторождения.

Управление информации ПАО «Газпром»

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