Source: Russia – Council of the Federation

Проекты, которые реализует Совет ЕЖФ, направлены на создание новых возможностей для женщин в различных сферах жизни, отметила Г. Карелова.

В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество».

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Конкурс реализуется в рамках проекта Совета Евразийского женского форума «Здоровье женщин — благополучие нации». Всего на конкурсной основе жюри рассмотрело более 200 заявок из 40 регионов.

Мероприятие открыла заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области В своем обращении к участницам она отметила, что последние два года меняется отношение людей к своему здоровью.

«Пандемия коронавируса показала в буквальном смысле жизненную важность ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью близких», — сказала вице-спикер СФ.

Она напомнила, что более 70 проц. российских врачей и около 95 проц. средних медицинских работников — женщины. Являясь основными потребителями медицинских услуг, по словам сенатора, женщины играют решающую роль в принятии решений в сфере сохранения здоровья семьи и формировании запроса на использование новейших методов диагностики и лечения.

В своем выступлении Галина Карелова еще раз подчеркнула значимость проектов, которые реализует Совет Евразийского женского форума, направленных на создание новых возможностей для женщин в различных сферах жизни.

«Традиционно в рамках Евразийских женских форумов особое внимание уделяется теме сохранения здоровья. Не стал исключением и третий форум в октябре прошлого года. Темы усиления роли профилактики, реабилитации, сохранения здоровья рассматривались на экспертных сессиях с участием представителей российского и международного экспертного сообщества», — сказала председатель Совета Евразийского женского форума.

В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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Галина Карелова

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В Совете Федерации состоялся финал Всероссийского конкурса «Женщины за здоровое общество»

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В рамках деятельности совета она отдельно выделила проект «Здоровье женщин — благополучие нации», к которому в 2021 г. присоединились участницы образовательной программы «Женщина-лидер». По мнению Галины Кареловой, энтузиазм и компетенции женщин-лидеров позволили объединить усилия с целью укрепления общественного здоровья, а также создать платформу для презентации инициатив по развитию здорового общества.

Парламентарий назвала принципиально важными вопросы продвижения здорового образа жизни, обеспечения здоровья матери и ребенка, поддержки пожилых людей и женского здоровья.

Вице-спикер СФ поблагодарила кураторов проекта «Женщины за здоровое общество» в лице Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, Фонда Росконгресс, АНО «Национальные приоритеты». Отдельные слова признательности и поздравления прозвучали в адрес финалистов отбора конкурса.

«Хочу подчеркнуть, что у нас нет и не может быть проигравших. Ваши инициативы мы всецело поддерживаем. Ведь в них виден мощный созидательный импульс, неравнодушие к проблемам людей. Каждая из вас получит возможность представить свой проект на платформе «Женщины за здоровое общество» и получить поддержку ведущих экспертов страны, найти новых партнеров и новые ниши для дальнейшей деятельности. Могу с уверенностью сказать, что подобные инструменты действительно работают», — обратилась к участницам Галина Карелова.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, член Комитета СФ Ирина Петина, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина, первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс Анастасия Столкова, проректор по образовательной деятельности Обособленного подразделения «Мастерская управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

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