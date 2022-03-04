А. Двойных: Создание новых технологий будет способствовать повышению качества хлебобулочных изделий

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел выездное совещание, посвященное научному обеспечению развития хлебопекарного производства в России.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных ДвойныхАлександр Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области провел выездное совещание на тему: «Научное обеспечение развития хлебопекарного производства в Российской Федерации».

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Мероприятие прошло в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности (ФГАНУ НИИХП) в Москве.

Как отметил Александр Двойных, цель заседания — с учетом текущей ситуации в экономике страны чрезвычайно актуально обсудить важнейшие вопросы современного состояния научного обеспечения хлебопекарного производства, наметить перспективы его дальнейшего развития.

Парламентарий обратил особое внимание на то, что выездное совещание Комитета СФ проходит в ведущем научном центре хлебопекарной промышленности России — НИИ хлебопекарной промышленности, научный потенциал которого позволяет вести важнейшие фундаментальные и прикладные исследования на высочайшем уровне. В этом году он отмечает свой 90-летний юбилей.

«Хлебопекарное производство – одна из важнейших отраслей пищевой промышленности, обеспечивающая продовольственную безопасность нашей страны. Отрасль постоянно находится в фокусе внимания Совета Федерации и Правительства России, которое в настоящее время реализует комплекс мер государственной поддержки хлебопеков в целях стабилизации цен и обеспечения импортозамещения», — подчеркнул сенатор.

По словам Александра Двойных, отечественное хлебопекарное производство характеризуется высоким уровнем механизации и автоматизации технологических процессов, внедрением новых технологий и постоянным расширением ассортимента хлебобулочных изделий.

Вместе с тем, указал сенатор, инновационная и цифровая трансформация отрасли находится на начальном этапе развития, требуется ускоренное техническое обновление хлебопекарных предприятий, оснащенных в значительной степени устаревшим оборудованием. Нужно комплексное и системное развитие отраслевой науки, интенсификация внедрения результатов научных исследований в практику, разработка механизмов привлечения инвестиций, новых методов управления, ориентированных на достижение стратегических целей отрасли.

В ближайшей перспективе наиболее остро встанут вопросы научного и кадрового обеспечения, повышения качества и безопасности сырья и готовой продукции хлебопекарного производства

В этой связи, считает Александр Двойных, в ближайшей перспективе наиболее остро встанут вопросы научного и кадрового обеспечения, повышения качества и безопасности сырья и готовой продукции хлебопекарного производства, совершенствования технического регулирования и стандартизации, внедрения инновационных технологий, развития отечественного машиностроения для отрасли. «При этом создание новых технологий и нового ассортимента изделий должно быть подчинено главной цели – качеству хлебобулочных изделий», — подчеркнул он.

Законодатель отметил, что современная научно-техническая и производственная политика в хлебопечении должна обеспечивать переход отрасли к экономике знаний, в которой использование достижений науки является главным условием устойчивого экономического роста. «Отраслевая наука и хлебопекарная промышленность должны быть заинтересованы в разработке прорывных технологий и техники, формирующих инфраструктуру следующего технологического уклада», — сказал он.

Александр Двойных выразил уверенность в том, что профессиональный и конструктивный диалог всех заинтересованных сторон будет способствовать выработке действенных предложений и рекомендаций, направленных на создание условий для дальнейшего развития хлебопекарной отрасли России.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российской академии наук, профессионального и экспертного сообщества, субъектов РФ.

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