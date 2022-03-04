Алексей Миллер: проект «Союз Восток» перешел в стадию проектирования

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 февраля 2022, 14:15

Сегодня в режиме видео-конференц-связи состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Вице-премьера Монголии С. Амарсайхана.

Стороны обсудили ход реализации проекта строительства в Монголии магистрального газопровода «Союз Восток». Он станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири — 2» и позволит поставлять до 50 млрд куб. м российского газа в год в Китай — на самый динамично растущий в мире газовый рынок.

На встрече компания специального назначения ООО «Газопровод Союз Восток» и ООО «Газпром проектирование» подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода «Союз Восток». Документ, в частности, предусматривает привлечение монгольских компаний для инженерно-геодезических, инженерно-экологических и археологических изысканий.

Кроме того, подписан План деятельности Совместной рабочей группы Правительства Монголии и ПАО «Газпром» на 2022–2024 годы.

«Работа по проекту газопровода „Союз Восток“ активно и успешно продвигается. Месяц назад были утверждены результаты технико-экономического обоснования, а сегодня подписан договор на проектирование. Это означает, что проект перешел в практическую стадию», — сказал Алексей Миллер.

Справка

В декабре 2019 года «Газпром» и Правительство Монголии подписали Меморандум о взаимопонимании.

В январе 2022 года «Газпром» и Правительство Монголии подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток». ТЭО было подготовлено компанией специального назначения «Газопровод Союз Восток».

Управление информации ПАО «Газпром»

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