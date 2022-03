03.03.2022 Wiceminister finansów Sebastian Skuza spotkał się z ministrem finansów Rumunii Adrianem Câciu w ramach polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych

Source: Government of Poland in Polish

Ministrowie rozmawiali m.in. na temat maksymalnie szerokiego wsparcia dla Ukrainy, sankcji wobec Rosji i Białorusi.

Uczestnicy zobowiązali się do kontynuacji międzynarodowej współpracy na rzecz opodatkowania, w tym w gospodarce cyfrowej.

Wiceminister Skuza wziął również udział w sesji plenarnej pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego oraz premiera Rumunii Nicolae Ciucă.

Wsparcie dla Ukrainy

Polska przyjęła już ponad 575 tys. uchodźców z Ukrainy i spodziewamy się, że będzie ich znacznie więcej. Ale to tylko najbliższe wyzwania. Musimy być przygotowani na zmiany w gospodarce, handlu, w każdym aspekcie współpracy międzynarodowej

– skomentował wiceminister Skuza.

Ministrowie podkreślili, że w naszym interesie leży zapewnienie Ukrainie wszelkiego możliwego wsparcia. Powinniśmy głośno mówić o pełnej solidarności i poparciu dla integralności terytorialnej naszego sąsiada.

Sankcje wobec Rosji i Białorusi

Unia Europejska pokazała jedność w obliczu najpoważniejszego kryzysu bezpieczeństwa w Europie w XXI wieku. Wspólnie podjęliśmy szybkie decyzje o wsparciu dla Ukrainy oraz o ukaraniu Rosji za inwazję na sąsiada UE

– powiedział wiceminister Skuza.

Ministrowie zgodnie stwierdzili, że należy wzmocnić sankcje UE wobec Rosji i Białorusi, które polegać powinny nie tylko na wyłączeniu banków rosyjskich i białoruskich z systemu SWIFT, ale również na zamrożeniu ich aktywów. Sankcje powinny objąć też rosyjski sektor energetyczny.

Wydatki na obronność w kontekście reformy Paktu Stabilności i Wzrostu

Kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię wymagał zdecydowanej reakcji ze strony polityki fiskalnej. Dlatego teraz musimy myśleć o wspieraniu odbudowy potencjału gospodarczego UE nie tylko w perspektywie krótkoterminowej, ale także długoterminowej.

Debata na temat ram fiskalnych nie powinna ograniczać się jedynie do korekty istniejących przepisów, ale powinna również uwzględniać strategiczne wyzwania, przed którymi stoi UE. Zwłaszcza teraz, gdy mamy do czynienia z rosnącymi napięciami politycznymi na wschodnich granicach UE. Dbałość o wspólne bezpieczeństwo wymaga szczególnego traktowania wydatków obronnych poszczególnych państw członkowskich, co od dłuższego czasu postuluje Polska. Szczególne traktowanie wydatków na cele wojskowe w unijnych regułach zadłużenia i deficytu, pomogłoby w wyeliminowaniu różnic w wydatkach na obronność pomiędzy państwami, zwiększając nasz wspólny poziom bezpieczeństwa. Należy też ponownie przemyśleć koncepcję transformacji energetycznej, by dostosować ją do obecnego rozwoju sytuacji na wschodzie, mającej istotny wpływ na źródła energii.

VAT Compact

Polska jest bardzo aktywna w obszarze współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi UE a krajami spoza UE w dziedzinie podatków, zwłaszcza w zakresie podatku VAT.

Ściślejsza współpraca może poprawić i unowocześnić nasze systemy podatkowe, tak aby stały się one jeszcze bardziej odporne na oszustwa, prostsze i przyjazne dla uczciwych przedsiębiorców w dzisiejszej globalnej, cyfrowej i mobilnej gospodarce. Strona rumuńska jest zainteresowana pilnym zacieśnieniem współpracy z nami, co rozpocznie się od spotkań eksperckich w Warszawie

– stwierdził wiceminister finansów.

Opodatkowanie w gospodarce cyfrowej

Polski rząd od samego początku wspierał budowę sprawiedliwego i skutecznego systemu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i uchylaniu się od opodatkowania, w szczególności przez firmy świadczące usługi cyfrowe.

Strona polska podkreślała, że wprowadzenie globalnego podatku minimalnego w ramach II filaru może zagrozić konkurencyjności UE, bez gwarancji, że największe międzynarodowe korporacje, w tym cyfrowi giganci, będą opodatkowane w ramach I filaru.

