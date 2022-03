03.03.2022 Liczba logowań do e-Urzędu Skarbowego przekroczyła 60 milionów

Source: Government of Poland in Polish

e-Urząd Skarbowy (e-US) to nowoczesny kanał komunikacji na linii urząd skarbowy – klient, dostępny na stronie podatki.gov.pl.

Popularność serwisu stale rośnie. Od uruchomienia e-US 1 lutego 2021 r. zalogowano się do niego już ponad 60 mln razy.

W serwisie udostępnione są różne usługi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dzięki czemu wiele spraw podatkowych można załatwić bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku.

Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego to wygoda, oszczędność czasu i bezpieczeństwo. Założeniem serwisu jest ułatwienie załatwiania spraw podatkowych różnym grupom naszych klientów i dostosowanie e-usług KAS do indywidualnych potrzeb. Stąd usługi przygotowane z myślą o notariuszach czy pełnomocnikach. e-US budowany jest etapami i sukcesywnie dodajemy w nim nowe funkcjonalności. Aktualnie pracujemy nad udostępnieniem kolejnych pism i wniosków oraz dalszymi ułatwieniami komunikacji elektronicznej z podatnikami. Popularność serwisu cały czas rośnie o czym świadczy ponad 60 mln logowań

– mówi szef KAS Magdalena Rzeczkowska.

Jak korzystać z e-Urzędu Skarbowego

e-Urząd Skarbowy dostępny jest na podatki.gov.pl. Serwis działa 24 godziny na dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu. Do e-US logujemy się Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel. Do samej usługi Twój e-PIT można logować się określonymi danymi podatkowymi. Dzięki personalizacji danych w e-Urzędzie Skarbowym zalogowany użytkownik ma dostęp do przeznaczonych dla niego informacji i usług.

Usługi w e-Urzędzie Skarbowym

W e-Urzędzie Skarbowym udostępniamy usługę Twój e-PIT, która jest jedną z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. KAS przygotowuje dla podatników indywidualne roczne zeznania podatkowe. Ale e-US to nie tylko rozliczenie roczne PIT. Użytkownikom serwisu udostępniamy płatności online, możliwość sprawdzenia swoich danych i stanu zwrotu podatku, a także wygodne kreatory umożliwiające przesłanie pisma do urzędu skarbowego w formie elektronicznej

– dodaje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Od momentu uruchomienia e-Urzędu Skarbowego złożono w nim ponad 85 tys. pism ogólnych. Za pomocą serwisu można też przekazać do urzędu wyjaśnienie przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań, tzw. czynny żal, a także zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek inny niż podany w wykazie podatników VAT. W e-US podatnicy złożyli czynny żal już ok. 48,6 tys. razy, a ZAW-NR ok. 18,9 tys. razy.

W e-US można uzyskać m.in. informacje o zwrocie PIT i VAT. Z tej funkcjonalności skorzystano już ponad 1,7 mln razy. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dostępne jest również zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. Dzięki niemu można poinformować urząd skarbowy np. o zmianie adresu zamieszkania czy numeru rachunku bankowego. Dotychczas z tego rozwiązania skorzystano ponad 112 tys. razy.

e-Urząd Skarbowy umożliwia podgląd wykazu mandatów karnych – skorzystano z tego już 3,6 mln razy. Można w nim również realizować płatności online do organów podatkowych i zobaczyć historię wpłat.

Klienci e-US mają też dostęp do informacji z dokumentów notarialnych, które ich dotyczą. Informacje z aktów notarialnych były wyświetlane przez strony tych aktów oraz notariuszy ponad 194 tys. razy.

Pełnomocnicy mogą sprawdzać listę swoich mocodawców i składać pisma w ich imieniu. Natomiast mocodawcy mogą przeglądać listy udzielonych pełnomocnictw ogólnych.

W e-US można zweryfikować i zaktualizować swoje dane, które posiada KAS np. dane adresowe, kontaktowe oraz związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wspólnicy spółki osobowej mają dostęp do danych identyfikacyjnych spółki.

Dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w e-US dostępna jest też aplikacja e-mikrofirma. Umożliwia ona prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT.

Za pomocą e-US można też zarejestrować się do systemu e-TOLL służącego do poboru opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce zarządzanych przez GDDKiA.

Projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Program Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia to niemal 102 mln zł, w tym dofinansowanie UE ok. 86 mln zł, a budżet państwa ok. 15,6 mln zł.

