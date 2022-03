03.03.2022 Instytuty Polskie wspierają Ukrainę i promują ukraińską kulturę

Source: Government of Poland in Polish

– Tam, gdzie to możliwe, Instytuty Polskie będą otwarte dla Ukraińców i ukraińskiej kultury. Rekomenduję intensyfikację ścisłej współpracy i wspólne projekty – powiedział wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk podczas otwarcia narady online dyrektorów tych 25 polskich placówek zagranicznych. Tematem spotkania były polskie działania na rzecz Ukrainy w czasie trwającej rosyjskiej inwazji.

Szefowie Instytutów Polskich podczas narady (2 i 3 marca) przedstawili podjęte i planowane działania, które od 24 lutego 2022 roku, czyli od rozpoczęcia przez Rosję ataku na Ukrainę, opierają się na trzech filarach: wsparciu Ukrainy i Ukraińców, krytykowaniu agresji Federacji Rosyjskiej oraz przeciwdziałaniu dezinformacji.

Minister Szynkowski vel Sęk podkreślił podczas narady, że w najbliższych tygodniach i miesiącach muszą to być działania absolutnie priorytetowe, zaś szczególnie istotna jest aktywność w mediach społecznościowych, a także współpraca z innymi instytutami kultury, zwłaszcza skupionymi w Stowarzyszeniu Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej (EUNIC) oraz ze społecznościami ukraińskimi w poszczególnych państwach.

W czasie spotkania online Rafał Wolski, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, przedstawił szefom Instytutów Polskich plany MSZ związane z inicjowaniem na forum międzynarodowym wymiernych działań długofalowych, które pomogą ukraińskiemu sektorowi kultury przetrwać czas wojny i choć w niewielkim stopniu zminimalizują jej tragiczne konsekwencje.

Instytuty Polskie to placówki zagraniczne które obok ambasad, konsulatów generalnych oraz stałych przedstawicielstw są częścią polskiej dyplomacji. Specjalizują się w działaniach skierowanych do opinii publicznej krajów swojej akredytacji, czyli w dyplomacji publicznej i kulturalnej. Nadzoruje je Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Działają w Berlinie, Bratysławie, Brukseli, Budapeszcie, Bukareszcie, Düsseldorfie, Kijowie, Londynie, Madrycie, Mińsku, Moskwie, New Delhi, Nowym Jorku, Paryżu, Pekinie, Pradze, Rzymie, Sankt Petersburgu, Sofii, Sztokholmie, Tbilisi, Tel Awiwie, Tokio, Wiedniu, Wilnie.

