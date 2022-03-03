С. Митин: Мы сделали еще один шаг по предоставлению потребителю правдивой информации о покупаемом продукте

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал вступление в силу закона о сельхозпродукции с улучшенными характеристиками.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области прокомментировал вступление в силу закона о сельхозпродукции с улучшенными характеристиками.

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По словам сенатора, с 1 марта 2022 г. в России вступил в силу закон «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками». Закон устанавливает соответствующие понятия, а также определяет основные требования к производству улучшенной сельскохозяйственной и промышленной продукции. Среди них — применение при производстве агропромышленных и иных технологий, которые соответствуют установленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям и оказывают минимальное негативное воздействие на окружающую среду, повторное использование перерабатываемой и биоразлагаемой упаковки и упаковочных материалов, запрет на применение клонирования и методов генной инженерии, ионизирующего излучения.

Продукция, соответствующая новым требованиям, будет маркироваться товарным знаком «Зеленый эталон»

Сергей Митин сообщил, что продукция, соответствующая новым требованиям, будет маркироваться товарным знаком «Зеленый эталон». Данный товарный знак принадлежит Минсельхозу России, а сертифицировать продукцию может аккредитованный орган по сертификации — Роскачество. При наличии такого сертификата производители могут его размещать на своей продукции.

Как отметил парламентарий, вступивший в силу закон и подзаконные акты положили начало стандартизации требований к «зеленой» сельскохозяйственной продукции. «В настоящее время в Совете Федерации мы уделяем внимание содействию развития производства органической продукции. Не каждая продукция может быть отнесена к органической, но, тем не менее, при соблюдении требований, на нее можно поставить знак «зеленая продукция». Это еще один шаг в регулировании данного сегмента с целью предоставления потребителю правдивой информации о покупаемом товаре», — сказал Сергей Митин.

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