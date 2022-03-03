С. Митин: Законопроект создает условия для развития новой отрасли рынка органических удобрений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал подготовленный и внесенный проект федерального закона.

По поручению руководства Совета Федерации в установленном порядке был внесен проект Федерального закона «О побочных продуктах животноводства и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законопроект был подготовлен сенаторами Российской Федерации Анатолием Артамоновым, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Алексеем Майоровым, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия Сергеем Митиным, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Михаилом Афанасовым, АфанасовМихаил Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ставропольского края Виктором Новожиловым, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области а также депутатами Государственной Думы.

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Об этом сообщил первый заместитель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

По словам парламентария, принятие законопроекта обусловлено проблемой неоднозначного толкования действующего законодательства, которая возникла в 2015 году, когда Росприроднадзор стал предъявлять требование к животноводам об оформлении лицензии на обращение с навозом и пометом. Несмотря на неоднократные официальные разъяснения Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства сельского хозяйства РФ, а также позицию судебных органов о неприменении законодательства об отходах к животноводческим предприятиям, Росприроднадзор не перестает предъявлять требования законодательства об отходах. Более того, есть примеры, когда Росприроднадзор требует многомиллиардную плату за якобы размещение отходов, в то время как навоз и помет используются в сельхозпроизводстве в качестве сырья для производства органических удобрений. В результате сельхозтоваропроизводители вынуждены идти в суд. Это все говорит о несовершенстве существующей правовой базы.

«Цель законопроекта — создание специального регулирования обращения побочных продуктов животноводства. Исключая побочные продукты животноводства из сферы регулирования законодательства об отходах производства и законодательства об обращении с агрохимикатами, законопроект регламентирует всю цепочку обращения побочных продуктов животноводства, а именно деятельность по их хранению, транспортировке, обработке (переработке), реализации, использованию. То есть государство не отстраняется от регулирования и контроля, а наоборот его устанавливает», — пояснил Сергей Митин.

Как отметил сенатор, после принятия закона Минсельхоз установит правила обращения таких продуктов, а Россельхознадзор будет контролировать выполнение требований закона и правил. Ведомство и сегодня осуществляет такой контроль, поэтому законопроект не вводит новых видов контроля, уточнил парламентарий.

Он считает важным отметить, что внесенный законопроект не несет рисков снижения уровня экологической безопасности. «Все действующие природоохранные требования остаются неизменными, и будут выполняться и контролироваться в прежнем объеме», — добавил законодатель.

Сенатор добавил, что законопроект важен и нужен российским животноводам. «Он создает условия для развития новой отрасли — рынка органических удобрений. Сегодня зарегулированность этой отрасли не дает возможности развиваться рынку. Избыточные требования убивают у инвесторов желание заниматься этим направлением. Законопроект будет способствовать использованию органических удобрений в сельхоздеятельности», — считает Сергей Митин.

Правительство РФ, Минсельхоз, Минприроды и Россельхознадзор поддерживают концепцию проекта закона.

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