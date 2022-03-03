С. Мартынов: У Республики Марий Эл может появиться новый региональный бренд

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор проконтролировал развитие туристической отрасли в регионе.
Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл в ходе поездки в регион проконтролировал туристические объекты. Сенатор посетил село Кукнур, которое считается резиденцией Йушто Кугыза — марийского Деда Мороза.
Парламентарий отметил, что Кукнур неслучайно был выбран в качестве резиденции сказочного персонажа, это самая северная точка Республики. «Постепенно резиденция превратилась в настоящий парк развлечений. И место выбрано удачно — избушка Йушто Кугыза построена среди великолепного соснового бора, которыми славится марийская природа», — сказал Сергей Мартынов.
Гости Кукнура могут покататься с гор на «ватрушках», принять участие в играх, конкурсах и состязаниях, которые устраивают помощники Деда Мороза, прогуляться по лесной туристической тропе, попробовать блюда национальной кухни.
Сергей Мартынов в ходе поездки в регион посетил село Кукнур, которое считается резиденцией Йушто Кугыза — марийского Деда Мороза
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Село Кукнур, которое считается резиденцией Йушто Кугыза — марийского Деда Мороза
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Село Кукнур, которое считается резиденцией Йушто Кугыза — марийского Деда Мороза
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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион посетил село Кукнур, которое считается резиденцией Йушто Кугыза — марийского Деда Мороза
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Село Кукнур, которое считается резиденцией Йушто Кугыза — марийского Деда Мороза
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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион посетил село Кукнур, которое считается резиденцией Йушто Кугыза — марийского Деда Мороза
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Село Кукнур, которое считается резиденцией Йушто Кугыза — марийского Деда Мороза
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Сергей Мартынов в ходе поездки в регион посетил село Кукнур, которое считается резиденцией Йушто Кугыза — марийского Деда Мороза
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«Вдохновитель проекта — директор Кукнурского Дома культуры Анатолий Конаков. Сейчас планируется при поддержке бизнес-сообщества построить гостевой комплекс, чтобы туристы могли оставаться здесь с ночевкой», — добавил Сергей Мартынов.
По его словам, региональные власти оказывают поддержку проекту, который получил грант главы Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма. В дальнейшем Йушто Кугыза может стать региональным брендом.
«В этом году число гостей в его резиденции значительно выросло, здесь уже побывали четыре с половиной тысячи туристов. Дети теперь пишут письма на Новый год не только Деду Морозу, но и марийскому Йушто Кугызе», — отметил сенатор.