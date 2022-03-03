О. Хохлова встретилась с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор и детский омбудсмен обсудили направления взаимодействия.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, полномочный представитель СФ при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области встретилась с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

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В ходе беседы обсуждались вопросы, ставшие главными темами на недавнем Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации. «Среди актуальных вопросов — цифровая образовательная среда, инклюзивное и дополнительное образование, буллинг в детских коллективах, будущее опеки и попечительства, роль образовательных организаций в социализации детей-сирот», — отметила сенатор. Также среди общих планов – проблемы отцов-одиночек, обеспечение детей-сирот жильем, внедрение семейного образования (в том числе детских садов и групп присмотра).

Ольга Хохлова встретилась с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой

«Мы договорились с Марией Алексеевной о сотрудничестве по всем направлениям», — сказала Ольга Хохлова, подводя итоги встречи.

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