Н. Куликовских обсудила проблемы и перспективы развития Демидовского района Смоленской области

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе рабочей поездки сенатор встретилась с главой района, посетила сельскую школу, проинспектировала состояние братских воинских захоронений.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Смоленской области Нина Куликовских КуликовскихНина Германовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Смоленской области посетила с рабочей поездкой Демидовский район.

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Состоялась встреча сенатора с главой муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области Александром Семеновым, в ходе которой обсуждались проблемы и перспективы развития района.

«Встречи подобного рода очень важны. Они позволяют узнать проблемы и волнующие вопросы того или иного муниципального образования и выработать механизмы их дальнейшего решения», — отметила Нина Куликовских.

В ходе беседы затрагивались темы модернизации системы водоснабжения района, реализации национальных проектов и областных программ, качества образования обучающихся в образовательных учреждениях, изменения законодательства в сфере увековечения памяти о погибших при защите Отечества. Намечены планы дальнейшего взаимодействия. Некоторые вопросы сенатор взяла под контроль.

Нина Куликовских также посетила Михайловскую основную школу. «Эта деревянная школа является одной из самых старых школ системы образования Демидовского района, так как построена еще в 1957 году. Тем не менее в ней созданы практически все условия для того, чтобы ученики могли получать качественные знания», — сказала сенатор.

Нина Куликовских посетила с рабочей поездкой Демидовский район

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Нина Куликовских посетила с рабочей поездкой Демидовский район

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Нина Куликовских посетила с рабочей поездкой Демидовский район

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Нина Куликовских посетила с рабочей поездкой Демидовский район

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Нина Куликовских посетила с рабочей поездкой Демидовский район

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Нина Куликовских посетила с рабочей поездкой Демидовский район

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Нина Куликовских посетила с рабочей поездкой Демидовский район

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Нина Куликовских посетила с рабочей поездкой Демидовский район

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Парламентарий, возглавляющая поисковое движение Смоленской области, провела мониторинг братских воинских захоронений, которые планируется включить в федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».

Нина Куликовских также провела встречу с членами трех многодетных малообеспеченных семей. В рамках регионального проекта «Забота», инициатором которого является сенатор, семьям были переданы продуктовые наборы, вещи и детские игрушки.

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