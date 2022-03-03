Г. Карелова: Здоровье и безопасность наших граждан находятся в абсолютном приоритете

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала пакет мер поддержки, подготовленный Правительством РФ на заседании 2 марта текущего года.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала пакет мер поддержки, подготовленный Правительством Российской Федерацией на заседании 2 марта текущего года.

Смотрите также

Вице-спикер СФ назвала крайне важным оперативно и эффективно реагировать на динамично меняющуюся ситуацию в целях поддержки экономики страны и ее граждан.

По мнению сенатора, одним из ключевых решений в сфере социальной защиты стали дополнительные полномочия государственной власти, касающиеся обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями.

Одна из первостепенных задач — бесперебойное функционирование системы здравоохранения страны

«Как и прежде, в абсолютном приоритете находятся здоровье и безопасность наших граждан. Поэтому одна из первостепенных задач — бесперебойное функционирование системы здравоохранения страны. Необходимо обеспечить медицинские организации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, необходимыми для оказания специальной помощи в полном объеме», — сказала Галина Карелова.

Вице-спикер СФ также отметила важность принятых мер для стимулирования развития отечественного производства лекарственных препаратов, которые не имеют российских аналогов.

Кроме того, Галина Карелова оценила инициативу о предоставлении особого режима работы компаниям, которые поставляют лекарственные препараты и медицинские изделия по контрактной системе. В рамках этого режима организации, пострадавшие из‑за санкций, могут рассчитывать на изменение условий договоров до конца текущего года.

MIL OSI