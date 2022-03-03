А. Кислов: Мы уделяем особое внимание развитию системы сельскохозяйственного страхования в стране

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел семинар-совещание по проблемам развития агрострахования с государственной поддержкой на примере Сибирского федерального округа.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей Кислов КисловАндрей Игоревичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области провел семинар-совещание по проблемам развития сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой на примере Сибирского федерального округа (СФО).

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По словам сенатора, Совет Федерации уделяет значительное внимание развитию агропромышленного комплекса страны и развитию системы сельскохозяйственного страхования. Все мы понимаем, что сельхозпроизводство часто зависит не только от усилий товаропроизводителей АПК, но и от погодных условий. «Практика показывает, что в случае природных катаклизмов бессильны даже самые передовые технологии. В таких случаях выход один — агрострахование с государственной поддержкой, которое должно стать мерой, обеспечивающей стабильность всего сельскохозяйственного производства страны», — подчеркнул он.

Цель совещания — обсудить практические аспекты страхования урожая селькохозкультур с государственной поддержкой с учетом изменения законодательства в 2021 году. Семинары этого цикла, уже состоялись в Южном, Северо-Кавказском, Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Уральском федеральных округах. Сегодня мы проводим уже седьмое совещание с представителями регионов из Сибирского федерального округа.

Как отметил Андрей Кислов, система агрострахования играет ведущую роль в компенсации потерь хозяйств от природных бедствий. На протяжении последних 4 лет (с 2018 по 2021 год) природные бедствия наносят сельскому хозяйству России ущерб, который ежегодно составляет от 7 до более чем 13 млрд рублей в год по официальным данным Минсельхоза России. Прямой ущерб АПК от ЧС за этот период – более 36 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель предыдущих четырех лет (16,5 млрд рублей за 2014–2017 годы).

В частности, уточнил сенатор, за 2020 – 2021 гг. агростраховщики перечислили сельхозпроизводителям СФО более 280 млн рублей страховых выплат. Выплаты получили в Алтайском крае, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях.

Сибирский федеральный округ относится к растущим рынкам агрострахования. В 2021 году в округе было застраховано свыше 1,2 млн га посевов, что составляет около 9 проц. посевных площадей. Этот показатель вырос на 7 проц.

Андрей Кислов рассказал, что Сибирский федеральный округ относится к растущим рынкам агрострахования. В 2021 году в округе было застраховано свыше 1,2 млн га посевов, что составляет около 9 проц. посевных площадей. Этот показатель вырос на 7 проц. по отношению к уровню предыдущего года. Сельскохозяйственные животные застрахованы в пределах 22 проц. от имеющегося поголовья, и этот показатель увеличился за год на 4 проц. В округе застраховано свыше 900 тыс. голов свиней, 90 тыс. голов крупного рогатого скота, 21,1 млн голов птицы, также используется страхование с господдержкой в отношении малого рогатого скота, оленей и лошадей.

Сенатор проинформировал, что лидерами по охвату посевов страхованием выступают в округе Омская область (застраховано 23 проц. посевов под урожай 2021 г., свыше 650 тыс.га), Алтайский край (около 6 проц.посевов, свыше 320 тыс.га) и Красноярский край (около 11 проц., свыше 150 тыс.га).

Он также добавил, что в страховании животных крупнейшими регионами по размеру застрахованного поголовья являются Новосибирская область, Алтайский край, Иркутская область. Максимальный охват промышленного поголовья страхованием обеспечила Томская область (107 тыс. усл. голов, 54 проц. поголовья).

Как подчеркнул Андрей Кислов, страховая защита аграриев Сибирского федерального округа нуждается в дальнейшем развитии. «Требуется существенное усиление работы региональных органов АПК по организации сельскохозяйственного страхования, включая информационно-разъяснительную работу с сельскохозяйственными товаропроизводителями, своевременный анализ рисков АПК и планирование целевых показателей по агрострахованию, оперативную организацию субсидирования расходов аграриев в этой сфере», — пояснил он.

В том числе следует уделить внимание внедрению страхования урожая на случай чрезвычайных ситуаций, добавил сенатор.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители министерств и ведомств, профессионального и экспертного сообщества.

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