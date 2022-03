02.03.2022 Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych w Genewie

Source: Government of Poland in Polish

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych w Genewie02.03.2022

2 marca br. minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau złożył wizytę w Genewie. Program wizyty obejmował udział w segmentach wysokiego szczebla 49. sesji Rady Praw Człowieka i Konferencji Rozbrojeniowej oraz spotkania z Wysoką Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka Michelle Bachelet, Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców Filippo Grandim, Dyrektorem Generalnym Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji António Vitorino oraz Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peterem Maurerem.

Na forum Rady Praw Człowieka minister Rau zdecydowanie potępił rosyjską agresję na Ukrainę i wyraził solidarność z narodem ukraińskim. „Dzisiaj nie możemy pozostać obojętni wobec cierpienia milionów niewinnych osób na Ukrainie. Oczekujemy, że Rada Praw Człowieka i cała społeczność międzynarodowa sprosta swojej odpowiedzialności” – powiedział szef polskiej dyplomacji. Minister Rau stwierdził ponadto, że powinniśmy zadać sobie pytanie, czy Rosja nadal powinna być członkiem Rady Praw Człowieka. Wskazał też na rolę Białorusi jako państwa pomagającego agresorowi oraz na pogarszającą się sytuację praw człowieka na Białorusi, w tym sytuację przedstawicieli mniejszości polskiej.

W wystąpieniu na forum Konferencji Rozbrojeniowej Minister Spraw Zagranicznych również skupił się na rosyjskiej agresji na Ukrainę. „Odbudowanie wzajemnego zaufania i zrozumienia opartego na kluczowych zasadach dyplomacji i współodpowiedzialności będzie niezwykle trudne” – przyznał minister Rau na forum, które przez negocjacje rozbrojeniowe powinno budować globalny pokój i bezpieczeństwo.

Spotkania z Wysokim Komisarzem ds. Uchodźców oraz z szefami Czerwonego Krzyża i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji poświęcone były możliwości współpracy humanitarnej w związku z falą uchodźców przybywających obecnie do Polski z Ukrainy. W rozmowie z Wysoką Komisarz ds. Praw Człowieka szef MSZ wskazał na rolę Rady Praw Człowieka i Biura Wysokiej Komisarz w tworzeniu i funkcjonowaniu mechanizmów poświęconych badaniu naruszeń praw człowieka.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: MSZ/Bartosz Peterman

Zdjęcia (4)

